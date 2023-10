One Piece 1094: la vendetta di un personaggio si sta per avverare? (SPOILER)

Il nuovo capitolo di One Piece, il 1094 ha mostrato l’incursione della Marina sull’isola di Egghead e Vegapunk ha scagliato i Pacifista contro i loro. Uno dei centrali come ben sapete è Kuma e sua figlia Bonney che a quanto pare potrebbe ottenere la sua vendetta. Ovviamente non occorre dire che ci saranno degli spoiler al riguardo.

La ragazza è sempre stata un’alleata dei Mugiwara e grazie al suo Frutto del Diavolo è molto potente. Essa infatti può mutare l’età degli avversari, rendendoli appunto inoffensivi o semplicemente più deboli. Nel nuovo capitolo come ben sapete è approdato Saturn e la sua forma Ushi-Oni e quale migliore occasione per Bonney di ottenere la vendetta?

Suo padre Kuma ha perso la memoria ed è diventata un’arma del Governo Mondiale: senza manco a dirlo sua figlia ha tentato di riportarlo al suo stato originale ma al momento con scarsi risultati. Jaygarcia Saturn, l’Anziano conosciuto come il “Dio Guerriero della Scienza e della Difesa è apparso su Egghead dopo la comparsa di un cerchio magico, mostrando la sua pericolosa e incredibile forma, capace di uccidere a quanto pare chi ha intorno solamente mostrando la propria presenza.

One Piece 1094: la vendetta di un personaggio si sta per avverare?

Nonostante la pericolosità di Saturn e della sua forma, Bonney si lancia all’attacco e nei prossimi capitoli vedremo il risultato di questo potenziale scontro, sempre se il Gorsei non riserva altre sorprese. Ovviamente il colpo e l’impeto della figlia di Kuma non basteranno a fermare Saturn, vista la sua potenza nascosta dalla forma yokai.

Bonney come accennato ha il potere di cambiare l’età dei suoi avversari, quindi questa cosa come potrebbe funzionare con il Gorsei? Gli spoiler del capitolo 1095 sono già stati diffusi e a quanto pare vedremo il passato triste e drammatico di Kuma, prima di diventare l’arma che tutti conosciamo.

Fonte Comic Book