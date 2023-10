Dragon Ball Daima è stata annunciata al New York Comic-Con, confermando quei rumour delle ultime settimane inerenti a un importante annuncio durante la fiera più importante del mondo per quanto riguarda il mondo geek e nerd. Toei Animation insieme a Akira Toriyama ha deciso di strutturare una storia simile a quanto visto con Dragon Ball GT, inventando qualcosa di nuovo che non fosse già tratto da un manga precedentemente pubblicato.

Da come potevamo immaginare non sarà un sequel di Dragon Ball Super e quindi le saghe lette nel manga in questione dovranno ancora attendere per essere adattate. La storia si svolge infatti ancora una volta dopo la Saga di Majin Buu solamente che in questa timeline non sono ancora arrivati Beerus e tutto il resto dei personaggi visti in Super, quindi anche le trasformazioni non saranno quelle presenti nell’attuale serie canonica di Dragon Ball, così come leggiamo su Comic Book.

A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici sono diventati dei ragazzini, proprio come successo durante Dragon Ball GT, solo che in quel caso solamente Goku fu colpito dalla “magia”. Per sistemare le cose i nostri eroi partiranno per un nuovo mondo alla ricerca della loro cura. Una nuova avventura sta per cominciare l’anno prossimo, dobbiamo solo attendere la data di uscita ufficiale.

Dragon Ball Daima: primo trailer e sinossi ufficiale della nuova serie anime

Dragon Ball Daima – Trailer (HQ)

Begins: Fall 2024 pic.twitter.com/nzoZOajz9l — Hype (@DbsHype) October 12, 2023

Da come vedete è stato anche diffuso un trailer ufficiale e anche se in maniera velata sembra esserci anche il nuovo nemico, o meglio le persone che compiono questo desiderio volto a “rimpicciolire” i nostri eroi. Nella clip vediamo addirittura Goku e Vegeta diventare dei bambini, cercando aiuto presso alcuni alleati molto vicini a loro.

Andando avanti col trailer scopriamo che anche Bulma, Piccolo, Crilin e tutti gli altri sono diventati nuovamente dei bambini, alla ricerca anch’essi di una soluzione a tale evento. Questa nuova serie è prevista tra circa 1 anno, cosa ne pensate?

Fonte Comic Book