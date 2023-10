Dragon Ball: un leak rilascia dettagli sul titolo del nuovo Budokai Tenkaichi

Dragon Ball è considerato da molti fan sparsi in ogni angolo del mondo uno dei battle shonen più influenti di sempre. E il successo che ha riscosso incessantemente ha portato il franchise a una serie anime, tanti lungometraggi e anche videogiochi. E uno dei temi caldi tra gli appassionati è proprio il nuovo videogioco annunciato ormai mesi fa, del quale non si è saputo più nulla.

Stiamo parlando del nuovo Budokai Tenkaichi del franchise nato dalla mente di Akira Toriyama. Di fatto con il presente articolo vogliamo riportare che un nuovo leak potrebbe aver condiviso alcuni aggiornamenti sul nuovo videogioco Budokai Tenkaichi annunciato da Bandai Namco a marzo.

I fan del videogioco e della serie lo hanno chiamato Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4, in quanto il seguito diretto del terzo e ultimo capitolo uscito nel lontano 2007. E pare che l’ultimo leak di cui vogliamo parlare possa aver rivelato il titolo ufficiale del nuovo videogioco in fase di sviluppo seppur non confermata. Bandai Namco ha registrato un marchio chiamato “Sparking! Zero” e non si può ne confermare, tantomeno escludere che questo possa essere un indizio concreto rivolto al videogioco.

Si scopre che il marchio in questione è stato depositato il 26 settembre da Bandai Namco. Tuttavia come per la maggior parte di questi marchi individuati prima delle rivelazioni ufficiali, mancano i dettagli ufficiali che possano rivelare di più sul gioco. Ed effettivamente non si sa nulla di nuovo anche se ci si basa su questo marchio. “Budokai Tenkaichi” è il nome occidentale della serie picchiaduro, ma in Giappone la serie si chiama “Dragon Ball Z: Sparking!”.

Dunque se Bandai Namco manterrà questo ordine allora il nuovo videogioco del franchise potrebbe chiamarsi “Dragon Ball Z: Sparking! Zero”, considerando l’indicazione del marchio di cui stiamo parlando. Naturalmente, questo eventuale nome potrebbe corrispondere solo al titolo giapponese, diverso quindi da Budokai Tenkaichi. A sua volta potrebbe intitolarsi Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi Zero. Al momento non ci sono nemmeno dettagli su una potenziale data o periodo di uscita, e lo stesso vale per che tipo di storie e archi narrativi saranno compresi nel nuovo videogioco di Dragon Ball. Se i precedenti giochi del franchise sono un’indicazione di ciò che verrà, la probabile longevità del gioco gli consentirà di abbracciare tutti i combattenti di Dragon Ball Z che i giocatori conoscono alla perfezione.

