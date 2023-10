One Piece: il capitolo “0” del manga sarà disponibile il 13 ottobre su Youtube

One Piece è in corso da tantissimi anni e nonostante siano passati oltre 20 anni dal suo debutto sulla rivista di Shueisha, Weekly Shonen Jump, le novità per i fan sono sempre dietro l’angolo. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che il capitolo “0” del manga sarà disponibile il 13 ottobre su Youtube. Si tratta del capitolo speciale che fa da prologo al decimo film intitolato “Strong World”. E tutti i fan potranno guardarlo sul canale Youtube ufficiale di One Piece.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE On October 13, One Piece Episode 0 (Chapter 0 in manga) will be released on One Piece Youtube Channel! 🏴‍☠️ Watch Live Here: https://t.co/8gHJDy4gmA pic.twitter.com/poScBdpdT5 — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) October 12, 2023

Ricordiamo che “Strong World” è un film del 2009 diretto da Munehisa Sakai. Come già specificato, si tratta del decimo film anime ispirato alla serie One Piece di Eiichirō Oda. Prodotto dallo studio di animazione giapponese Toei Animation, debuttò nei cinema giapponesi il 12 dicembre 2009 e il villain principale in questo lungometraggio è il malvagio capitano pirata Shiki che rapisce Nami per farne la sua navigatrice ed intende distruggere il Mare Orientale. Monkey D. Rufy ed il resto della ciurma di Cappello di Paglia devono impedire a Shiki di portare a termine i suoi piani.

Chiaramente, così come ha fatto per tutti gli altri film successivi a questo, Eiichiro Oda ha supervisionato personalmente la produzione del film, creandone il soggetto originale e oltre 120 pagine di bozzetti. Inoltre, riuscì a far inserire il proprio nome nei titoli di testa per indicare il suo desiderio di un film che fosse diverso dai nove precedenti. Il regista del film è Munehisa Sakai, che aveva diretto anche la serie televisiva.

L’ultimo lungometraggio del franchise di One Piece si intitola Red e ha debuttato l’anno scorso prima in Giappone (6 agosto) e poi in Europa (in Italia il 1° dicembre). Il progetto è nato per celebrare la trasmissione dell’episodio 1000 dell’anime di One Piece. Ma oltre a questo, il film vuole anche celebrare la pubblicazione del venticinquesimo anniversario del manga. Attualmente non ci sono novità su un potenziale prossimo film e Eiichiro Oda è concentrato sia sull’arco finale del manga che sulla seconda stagione del live-action, attualmente in lavorazione.