Jujutsu Kaisen: Cursed Clash: data di uscita ufficiale e gamaplay del videogioco

Jujutsu Kaisen è una delle serie shonen più amate e seguite negli ultimi anni e il successo riscosso ha portato la serie a un film e ad una serie anime. E recentemente abbiamo riportato che presto i fan della serie potranno giocare al videogioco che si chiama Jujutsu Kaisen: Cursed Clash.

Oggi riportiamo che Bandai Namco Entertainment America ha condiviso un nuovo trailer di Jujutsu Kaisen Cursed Clash, che si può vedere in cima al presente articolo. Si tratterà di un picchiaduro 2 vs 2 basato sul manga di Gege Akutami. E questo trailer conferma che il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam il 2 febbraio 2024. Il video mostra anche un’anteprima del gameplay, i personaggi e la modalità storia. Si può anche dare una prima occhiata alla modalità cooperazione/competizione online e personalizzazione.

LEGGI ANCHE:



Spy x Family si riconferma come la serie più attesa con la seconda stagione

La modalità storia include scenari legati agli archi “La manifestazione terrena dell’utero maledetto” e “L’origine della cieca obbedienza“.

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash presenterà anche un’edizione digitale deluxe che include DLC per i contenuti dell’arco narrativo “Inventario nascosto/morte prematura”. Ci sarà anche il minigioco Jujustu 2024 Baseball. La Digital Ultimate Edition includerà inoltre un artbook digitale, una colonna sonora e gli outfit della prima ending dell’anime. Per quanto riguarda invece la Physical Collector’s Edition, questa conterrà un esclusivo poster da parete 12×22 con illustrazioni realizzate da Akutami in persona.

I personaggi giocabili includono Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Satoru Gojo, Ryomen Sukuna, Maki Zen’in, Toge Inumaki e Panda.

Questo videogioco imperdibile per tutti i fan della serie permetterà al videogiocatore di giocare ma soprattutto di rivivere la storia e l’azione di Jujutsu Kaisen. Con il protagonista Yuji Itadori insieme ad altri personaggi di rilievo, tutti potranno difendere l’umanità dai mostri conosciuti come Maledizioni nel Giappone moderno. Il gioco rimane fedele all’opera originale con immagini ispirate all’estetica distintiva della serie. Per quanto riguarda il numero di personaggi, il videogiocatore avrà a possibilità di scegliere tra più di quindici combattenti e le dinamiche di gioco saranno caratterizzate da azioni intense e animazioni esplosive.

In Jujutsu Kaisen Cursed Clash, si potranno inoltre selezionare le proprie squadre 2v2. Ognuna consentirà al videogiocatore di eseguire una vasta gamma di potenti attacchi e combo tag-team. Diverse combinazioni di personaggi avranno sinergie e dinamiche di potere uniche. Con il completamento delle battaglie, i giocatori aumentano il livello di potenza del loro personaggio, sbloccando attacchi più potenti man mano che avanzano.

Fonte – Anime News Network