Spy x Family si riconferma come la serie più attesa con la seconda stagione

Spy x Family è tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione che fa parte del programma autunnale 2023. E con il presente articolo vogliamo riportare che si riconferma con la serie più attesa con la second stagione anime. Infatti ha già superato il milione di visualizzazioni su YouTube dopo la pubblicazione della nuova opening.

La canzone “Kura Kura”, caricata solo pochi giorni fa, ha registrato oltre due milioni di visualizzazioni. Questo fa capire l’attesa che i fan avevano per la seconda stagione, che sottolinea il successo importante riscosso l’anno scorso con la prima stagione anime. La nuova opening mette in risalto ovviamente i tre personaggi principali, Loid, Yor e Anya. I tre continuano a vivere come se fossero una famiglia vera, senza lasciare emergere la loro vera identità.

Il primo episodio della seconda stagione di Spy x Family ha debuttato sul piccolo schermo il 7 ottobre e si intitola “Pediniamo papà e mamma”. Questo mostra Loid e Yor comportarsi in modo diverso dato che escono per un “appuntamento”. E recentemente abbiamo anche riportato il numero ufficiale di episodi, che sarà di 12. Infatti sono meno della metà rispetto alla prima stagione, ma questo è sicuramente dovuto al fatto che ci sarà il debutto del primo film anime in assoluto il 22 dicembre di quest’anno.

La serie shonen è scritta e disegnata da Tatsuya Endo, e si concentra sulle vicende del protagonista Twilight. Si tratta di un agente segreto noto per le sue abilità da spia che gli hanno consentito di non fallire mai una missione. E al momento è impegnato con quella che è probabilmente la missione segreta più importante per la sua carriera. Infatti deve riuscire a impedire una guerra civile tra le nazioni di Ostania e Westalis e per farlo deve arrivare a Donovan Desmond, leader del partito militarista. Nota come “Operazione Strix”, questa vede Twilight, sotto il falso nome di Loid Forger, intenzionato a creare una famiglia fittizia e per questo “recuta” Anya come sua figlia. In questo modo cercherà di fare in modo che lei entri presso la prestigiosa Eden Academy, in quanto frequentata dal figlio di Desmond.

Fonte- CBR Anime News