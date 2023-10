Tra le uscite Marvel targate Panini del 12 ottobre 2023 troviamo, oltre a nuove Villain Variant firmate da Alex Ross, anche le prime variant cover di Amazing Spider-Man dedicate al centenario della Disney.

Inoltre un paio di uscite in tema con Halloween, ovvero la prima avventura solista di Hallows’ Eve, la nuova antagonista di Spider-Man che ha debuttato in Dark Web, e Unforgiven: Nazione Vampira, avventura del gruppo di eroi vampiri al fianco di Spider-Man, X-Men e Capitan America. Infine, in tempo per l’uscita nelle sale cinematografiche di The Marvels, ecco un’avventura di Monica Rambeau, Photon.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 12 ottobre 2023.

Le uscite Marvel Panini del 12 ottobre 2023

Amazing Spider-Man 28

Amazing Spider-Man 828

5,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #23/24

Amazing Spider-Man 28

Variant Disney 100 di Claudio Sciarrone

Amazing Spider-Man 828

5,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #23/24

Amazing Spider-Man 28

Variant Disney 100 di Lorenzo Pastrovicchio

Amazing Spider-Man 828

5,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #23/24

Che cosa ha fatto Peter Parker?

Com’è possibile che lui e Norman Osborn si siano messi a collaborare?

La risposta a questa domanda in due racconti mozzafiato!

Ospiti d’onore: i Fantastici Quattro!

Fantastici Quattro 8

Fantastici Quattro 442

3,00 €

Contiene: Fantastic Four (2022) #8

Fantastici Quattro 8

Villain Variant di Alex Ross

Fantastici Quattro 442

3,00 €

Contiene: Fantastic Four (2022) #8

I Fab Four si stanno finalmente ambientando nella loro nuova dimora… ma qualcosa di strano sta accadendo attorno a loro!

Susan e Alicia trascorrono un po’ di tempo assieme in città…

…ma al loro rientro troveranno dei Fantastici Quattro molto diversi da quelli che ricordavano!

Disegni dell’italiano Ivan Fiorelli!

Capitan America 15

Capitan America 163

5,00 €

Contiene: Captain America: Symbol of Truth (2022) #12, Captain America: Sentinel of Liberty (2022) #12

Capitan America 15

Villain Variant di Alex Ross

Capitan America 163

5,00 €

Contiene: Captain America: Symbol of Truth (2022) #12, Captain America: Sentinel of Liberty (2022) #12

Cold War, parte 2!

Lupo Bianco ha sfruttato il potere concessogli dalla nuova Rivoluzione per prendere il controllo della Dimensione Z e scatenare le sue creature contro i due Capitan America.

Riusciranno Sam Wilson e Steve Rogers a trovare un punto d’incontro prima di essere soverchiati da questa minaccia? E quale destino attende Ian Rogers?

Nel frattempo, la Vedova Nera si getta nella mischia. L’obiettivo? Fermare i piani del Soldato d’Inverno a ogni costo!

Thor 36

Thor 289

3,00 €

Contiene: Thor (2020) #35

Thor 36

Villain Variant di Alex Ross

Thor 289

3,00 €

Contiene: Thor (2020) #35

Il Dottor Destino vuole mettere in atto un piano per controllare il passato, il presente e il futuro dell’umanità!

Per salvare i Dieci Regni toccherà a Thor affrontarlo…

…ma domare una forza in grado di distruggere il libero arbitrio sarà una sfida più ardua di quanto il Tonante immagini.

La drammatica conclusione del ciclo di Torunn Gronbekk e Donny Cates!

L’Incredibile Hulk 2

Hulk e i Difensori 105

3,00 €

Contiene: Incredible Hulk (2023) #2

L’Incredibile Hulk 2

Villain Variant di Alex Ross

Hulk e i Difensori 105

3,00 €

Contiene: Incredible Hulk (2023) #2

La Madre degli Orrori esige la sua libertà! Per tale motivo, la sua più devota servitrice, la Primogenita, reclama il figlio ribelle di tutti i mostri: Hulk!

Ora tutti gli orrori soprannaturali e gli esseri primordiali hanno messo gli occhi sul Gigante di Giada!

Nel frattempo, Banner e un suo nuovo amico giungono in una città mineraria abbandonata!

E quando cala la notte, il termine “città fantasma” assume un nuovo, terrificante significato…

L’Invincibile Iron Man 7

Iron Man 122

3,00 €

Contiene: Invincible Iron Man (2022) #7

L’inizio di un nuovo arco narrativo disegnato da Juan Frigeri (Peter Parker: The Spectacular Spider-Man)!

Per come vanno le cose, Tony Stark ha disperatamente bisogno di una vittoria…

Quale potrà mai essere il prossimo passo? Esatto, costruire una nuova armatura!

Il primo obiettivo della corazza? Infiltrarsi e distruggere le Stark Industries!

Avengers 2

Avengers 164

3,00 €

Contiene: Avengers (2023) #2

Secondo appuntamento con la nuova serie firmata da Jed MacKay e C.F. Villa!

Che cosa sono gli Eventi del Tormento?

La conoscenza pregressa dei pericoli mortali che stanno per affrontare sarà davvero un aiuto per gli Avengers?

E ci si può fidare di queste informazioni se provengono da uno dei loro più acerrimi nemici?

Venom 19

Venom 77

3,00 €

Contiene: Venom (2021) #19, FCBD 2023: Amazing Spider-Man/Venom #1 (II)

Due storie di Venom, compresa quella con l’origine del suo nuovo avversario Flexo!

Ci credereste che risale ai fumetti degli anni 40, l’epoca Timely Comics?

Ospitate speciali per Gold Goblin e Goblin Rosso!

Il tutto in un agile numero di 32 pagine, ma dal prossimo ne avrete 48!

Miles Morales: Spider-Man 5

Miles Morales Spider-Man Collection 29

5,00 €

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2023) #6, Carnage (2022) #13

Carnage regna, parte 2!

Entra in gioco la nuova task force governativa antivigilantes!

Miles Morales contro Cletus Kasady potenziato dall’Extrembionte!

Siete sicuri di sapere con chi si schiererà Normie Osborn, alias Goblin Rosso?

Marvel Integrale: Thor di Jason Aaron 16

4,90 €

Contiene: Mighty Thor (2015) #20, #22, Unworthy Thor (2017) #4/5

Sì, il Figlio di Odino è tornato e se la dovrà vedere con Thanos!

Sarà forse l’inizio della sua redenzione?

Intanto, un nuovo Ultimate Thor fa la sua comparsa…

Un trio di superstar ai disegni: Olivier Coipel (The Magic Order), Valerio Schiti (G.O.D.S.) e Russell Dauterman!

New Mutants: Legione Letale

14,00 €

Contiene: New Mutants: Lethal Legion (2023) #1/5

Tornano i Nuovi Mutanti della pluripremiata scrittrice Charlie Jane Anders!

E con lei l’allegra banda di giovani mutanti, tra cui Shela “Escapade” Sexton!

Qualcuno ha partorito una strampalata idea per distrarsi: rubare a casa di un super criminale…

…peccato che costui sia il Conte Nefaria!

Monica Rambeau: Photon

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Monica Rambeau: Photon (2023) #1/5

Photon deve rimettere insieme l’universo!

Dalle strade di New Orleans agli Avengers, passando per gli Ultimates, Monica Rambeau è sempre stata una leader.

Ora deve affrontare una crisi che sconvolge la realtà. Incaricata di fare una consegna molto speciale, si imbatterà in una figura del suo passato e si troverà di fronte a un’inaspettata – anzi impossibile – riunione degli Avengers.

Con una delle protagoniste del nuovo blockbuster The Marvels!

Black Panther 3

Tutto Quanto, Anche il Mondo

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Black Panther (2022) #11/15

Bandito dal Wakanda, isolato dai suoi amici, perseguitato dai suoi vecchi alleati, T’Challa torna tra gli Avengers…

…ma sarà difficile trovare posto anche tra gli Eroi più potenti della Terra!

L’unico alleato rimasto per Pantera Nera è un suo vecchio avversario: Namor!

Il premio Oscar John Ridley conclude il suo ciclo di Black Panther dando vita a un nuovo status quo per T’Challa e il Wakanda!

Unforgiven: Nazione Vampira

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Spider-Man: Unforgiven (2022) #1, X-Men: Unforgiven (2022) #1, Captain America: Unforgiven (2022) #1, Blade: Vampire Nation (2022) #1

La nuova era horror Marvel inizia qui! Chi sono i Perdonati e perché il loro leader, il vampiro samurai Raizo Kodo, li ha radunati?

Una nuova e improbabile squadra di succhiasangue combatte al fianco dei più grandi eroi Marvel!

Una saga completa a tinte fosche illustrata da Sid Kotian (Gambit) e scritta dall’esperto di vampiri Tim Seeley!

Inoltre: un’avventura inedita di Blade firmata da Mark Russell, in attesa del ritorno al cinema del Diurno!

Silver Surfer: Ghost Light

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Silver Surfer: Ghost Light (2023) #1/5

Un fantasma del passato torna nella vita di Silver Surfer!

La Sentinella dello Spazio pensava di aver seppellito anni fa il suo amico Al Harper… ma si sbagliava!

Ma chi l’ha trasformato nell’ultraterreno Ghost Light?

Jennings e De Landro introducono un nuovo super eroe Marvel… nato 54 anni fa!

Hallows’ Eve: Ogni Mazzo Ha Una Matta

Marvel Collection

Contiene: Hallows’ Eve (2023) #1/5

Dalle pagine di Amazing Spider-Man, un volume dedicato all’alter ego di Janine Godbe!

Janine ha tanti poteri mostruosi, ma è lei stessa un mostro oppure un’incompresa?

Una ricerca la porterà dove tutto è ricominciato per lei: la Beyond Corporation!

Dalla scrittrice di X-23: Deadly Regenesis e dal disegnatore di Amazing Spider-Man!

Spider-Gwen: Cloni Ombra

14,00 €

Contiene: Spider-Gwen: Shadow Clones (2023) #1/4

Torna la Gwen Stacy di Terra-65 e stavolta la Saga del clone tocca a lei!

Alcuni dei più letali nemici di Spidey in versione Gwen… tutti contro di lei!

Per fortuna, grazie a Reed Richards, capirà cosa le sta succedendo!

Dall’autrice di Silk: L’era della strega e dal disegnatore di Testa di morte: Unità clone!

Venom: Protettore Letale 2

Vita e Morti

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Venom: Lethal Protector (2023) #1/5

Una nuova storia ambientata all’inizio della carriera del V-Man!

Per la prima volta, l’alter ego di Eddie Brock dovrà vedersela con il Dottor Destino!

Reclutato da Silver Sable e dallo S.H.I.E.L.D., deve impedire a una setta di mettere le mani su un’arma apocalittica!

Dal creatore di Venom e dal disegnatore di What If…? Miles Morales!

Venom 3

Dark Web

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Venom (2021) #11/16, Free Comic Book Day 2022: Spider-Man/Venom (2022) #1

L’attesissimo crossover con la Ragno-saga più importante dell’anno!

La vita di Dylan Brock è in pericolo mortale come mai prima d’ora!

Intanto, dov’è finito suo padre Eddie, il Venom originale?

…con la partecipazione straordinaria del vostro amichevole Spider-Man di quartiere!

Avengers Forever 1

I Signori della Vendetta Terrestre

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Avengers Forever (2021) #1/5

La leggenda degli Avengers si espande attraverso infiniti mondi nel Multiverso!

Ghost Rider è disperso in una realtà in cui gli eroi non sono mai esistiti. Tony Stark, l’invincibile Ant-Man, è il suo unico alleato.

Tutti gli eroi più potenti delle diverse Terre si devono unire!

La saga degli Avengers di Jason Aaron si alza di livello, e niente, in nessun mondo, sarà più come prima.

X-Force 2

Guerra di Trincea

Marvel Deluxe

34,00 €

Contiene: X-Force (2019) #15/26

Bestia, la mente dietro a X-Force, è ormai pronto a tutto per proteggere il sogno di Krakoa…

…ma le tensioni all’interno della “C.I.A. mutante” sono pronte a esplodere!

Inoltre, il crudele Omega Red sferra il suo attacco e l’ambizioso Quentin Quire inizia una nuova fase della sua turbolenta vita…

Il secondo ciclo della violenta serie di Benjamin Percy (Wolverine) e Joshua Cassara (X-Men)!

Excalibur 2

Tesori Britannici

Marvel Deluxe

32,00 €

Contiene: Excalibur (2019) #16/26

Betsy Braddock, la nuova Capitan Bretagna, e il resto di Excalibur indagano sui legami tra mutanti e magia…

…mentre al centro del Multiverso si svolge una battaglia per la conquista di Altromondo!

Il secondo e ultimo volume dedicato alla serie mutante più fantasy di sempre!

Ospite d’onore: il Dottor Destino!

Spider-Man: Blu

Marvel Must Have 83

15,00 €

Contiene: Spider-Man: Blue (2002) #1/6

“È per ricordare una ragazza così importante per me che avevo intenzione di passare tutta la vita con lei.”

Questa è la storia di Peter Parker, Gwen Stacy e di come si sono innamorati. O meglio, di come per poco non si sono innamorati.

Benvenuti nel mondo di Spider-Man. Che, oltre a voler conquistare la ragazza dei suoi sogni, deve vedersela con Goblin, Lizard, Rhino, ben due Avvoltoi e Kraven il Cacciatore.

Il toccante racconto di uno dei momenti chiave dell’esistenza del Ragno, quando tutto sembrava cominciare ad andare per il meglio… prima di finire in tragedia.

Punisher: Cerchio di Sangue

Marvel Must Have 84

15,00 €

Contiene: Punisher (1986) #1/5

La saga che ha dato inizio al mito di Punisher!

Dopo che la sua vera identità è venuta alla luce, Frank Castle è stato incarcerato insieme ad alcuni dei criminali più violenti di New York.

Ma non è che l’inizio: uscito di prigione, Frank ha messo nel mirino Kingpin, e nell’attaccarlo ha di fatto dato inizio a una guerra tra gang.

Qualcuno, intanto, vuole approfittare della situazione, e quale modo migliore per farlo se non sfruttare l’immagine di Punisher stesso?

X-Men ’92 2

Lilapalooza

12,90 €

Contiene: X-Men ‘92 (2016) #6/10

Gli X-Men si stanno occupando della sicurezza al festival più importante di Westchester, il Lilapalooza, con ospiti i Flaming Lips, i Toadies e Lila Cheney!

La manifestazione però va a scatafascio e gli Uomini-X si trovano trasportati nello spazio, nel mirino della Covata!

E non dimentichiamo altri pezzi da novanta come Gladiatore e Apocalisse!

La seconda e ultima parte della serie dedicata agli X-Men degli anni 90, con un finale esplosivo!

Avengers Forever – Edizione Deluxe

60,00 €

Contiene: Avengers Forever #1/12 e contenuti extra

La storia definitiva degli Avengers!

Una guerra attraverso il tempo contro Kang!

Vendicatori di ogni epoca per salvare il flusso temporale.

Il capolavoro di Busiek e Pacheco nella definitiva edizione grimorio, in pelle con doppia impressione metallica!

X-Men di Roy Thomas & Neal Adams: Stranieri in Terra Selvaggia

Grandi Tesori Marvel

34,00 €

Contiene: X-Men (1963) #56/63, #65

Celebriamo i sessant’anni degli X-Men con una delle vette dell’epopea mutante!

Direttamente dal 1969, l’intero ciclo scritto dal leggendario Roy Thomas (Conan) e disegnato dal compianto maestro Neal Adams (Avengers)!

Le storie che hanno definito gli Uomini-X per decenni, con l’esordio di Havok e di Sauron, una missione nella Terra Selvaggia con Ka-Zar e altro ancora!

Un ciclo epocale in un volume in formato gigante – ideale per ammirare l’arte di Neal Adams – e arricchito da numerosi extra!

Spidey e i Suoi Fantastici Amici 14

5,90 €

Contiene: In regalo: un super regalo di Spidey!