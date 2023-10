The Seven Deadly Sins: Four Knight of the Apocalypse: numero ufficiale degli episodi

The Seven Deadly Sins ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo come parte del programma autunnale di quest’anno. Per essere più precisi si tratta dell’adattamento della serie prequel Four Knights of the Apocalypse. E con il presente articolo vogliamo riportare il numero ufficiale di episodi dell’adattamento anime.

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse ha debuttato l’8 ottobre e al momento non ci sono date che rivelino un’uscita internazionale. Ma oggi possiamo rivelare un dettaglio interessante per tutti gli appassionati. Infatti l’anime poiché The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse sarà composto da 24 episodi e saranno suddivisi nel periodo di autunno 2023 e inverno 2024.

Il primo episodio dell’anime di Four Knights of the Apocalypse si intitola “Un ragazzo in partenza”, mentre il secondo episodio è previsto per il 15 ottobre e si intitolerà “Un potere sconosciuto”. Maki Odaira è il regista dell’anime per lo studio di animazione giapponese Telecom Animation Film. Per quanto riguarda i doppiatori, di seguito riportiamo un elenco con i loro rispettivi personaggi:

Shou Komura nei panni di Percival

Akio Otsuka presta la sua voce a Varghese

Kikunosuke Toya nei panni di Donny

Aino Shimada interpreta Nasiens

Kanna Nakamura doppia Anghalad

Kouki Uchiyama da’ la sua voce a Shin

Toshiyuki Morikawa interpreta Ironside

Rikiya Koyama doppia Pellegarde

Sachi Kokuryu nei panni di Arthur Pendragon

Four Knights of the Apocalypse è il sequel della serie shonen The Seven Deadly Sins. Entrambe sono scritte e disegnate dal mangaka da Nakaba Suzuki. Il sequel ha debuttato sulla rivista Weekly Shōnen Magazine di Kodansha nel 2021 ed è ancora in corso. Gli eventi della serie sono ambientati 16 anni dopo lo scioglimento dei Seven Deadly Sins, e si concentrano sul giovane protagonista di nome Percival. Quest’ultimo scopre di essere destinato a far parte di un gruppo di quattro cavalieri che secondo una profezia distruggerà il mondo. Di conseguenza, preso di mira dalle forze di Camelot, Percival si reca alla ricerca degli altri tre membri dei Quattro Cavalieri.

