Yu Yu Hakusho: data di uscita ufficiale del live-action

Yu Yu Hakusho, famoso in Italia come Yu degli Spettri, è una delle serie manga più importanti scritta e disegnata dal famoso Yoshihiro Togashi. E con il presente articolo vogliamo parlare dell’adattamento live-action ispirato alla serie, pronto a debuttare su Netflix. Il famoso servizio di streaming non vuole fermare la sua corsa con questo tipo di adattamenti e dopo il successo riscosso con One Piece, Netflix ha rivelato la data di uscita di Yu degli Spettri!

La serie live-action di One Piece si è rivelata un successo incredibile, e Netflix sta ora procedendo a pieno ritmo su molti degli altri adattamenti live-action che erano in lavorazione. Tra questi vi era quello ispirato al manga di Yoshihiro Togashi.

Netflix ha voluto rendere omaggio al 30° anniversario della serie anime di Yu Yu Hakusho attraverso un nuovo live-action. Yusuke Urameshi e i suoi numerosi combattimenti da Detective del Mondo degli Spiriti sono pronti ad entrare in scena. Netflix ha rilasciato un brevissimo teaser per il live-action annunciando la data di uscita ufficiale globale, ossia il 14 dicembre.

More than three decades after Yu Yu Hakusho by Yoshihiro Togashi first captured the imagination of readers, the beloved manga gets a live-action adaptation. Yu Yu Hakusho premieres December 14! pic.twitter.com/KUpeSuLXPB — Netflix (@netflix) October 11, 2023

Netflix ha collaborato con Shueisha, TOHO e ROBOT per realizzare il live-action di Yu Yu Hakusho. E la regia è stata assegnata a Sho Tsukikawa con Kazutaka Sakamoto e Teru Morii rispettivamente come produttore esecutivo produttore. Di seguito riportiamo i nomi degli attori e dei personaggi che interpreteranno:

Takumi Kitamura interpreterà il protagonista Yusuke Urameshi

Shuhei Uesugi nei panni di Kazama Kuwabara

Jun Shison sarà Kurama

Kanata Hongo interpreterà Hiei

Yu degli Spettri è un manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi pubblicato sul periodico Weekly Shōnen Jump dal 1990 al 1994; la serie è composta da 175 capitoli raccolti in 19 tankōbon. Le vicende ruotano attorno al protagonista principale Yusuke Urameshi, un 14enne teppista, privo di rispetto per adulti e insegnanti e che passa tutto il tempo a creare disordini con studenti di scuole rivali o a perdere tempo in sala giochi. Ma un giorno Yusuke muore perde la vita per salvare quella di un bambino che giocava incauto in mezzo alla strada. Anche facendo questo gesto di incredibile altruismo, riesce a generare subbuglio nell’aldilà, che non si aspettava una gesto del genere da Yusuke. Quindi, per premiare il suo atto eroico, Yusuke riceve la possibilità di tornare in vita, a patto di dimostrare di meritarsi questa seconda occasione.

Così inizia la seconda vita di Yusuke Urameshi come decective del mondo degli spiriti. Il suo unico obiettivo è quello di mantenere la pace tra il mondo degli umani e quello degli spiriti.

