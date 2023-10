One Piece: il live-action domina ancora la top 10 di Netflix anche a ottobre

Sono ormai passate esattamente cinque settimane da quando One Piece ha debuttato su Netflix con la prima stagione del live-action. E per le prime settimane ha dominato come serie maggiormente vista e quindi con il maggior numero di streaming. Poteva essere un fenomeno legato solo al debutto, ma non è così. Infatti riportiamo che la serie live action continua a dominare la Top 10 di Netflix anche a ottobre. Il franchise di Eiichiro Oda, solo parlando del manga, è una delle serie di maggior successo al mondo. Lo stesso vale per l’adattamento anime e ora possiamo confermare che c’è un altro medium che spinge One Piece ancora più in alto.

Infatti la prima stagione dell’adattamento live-action continua a prendere il sopravvento su Netflix e lo fa ormai da settimane. Già confermato per una seconda stagione, il successo della serie ha riscritto completamente la storia in generale dei live-action.

Netflix ha rivelato la lista dei 10 migliori programmi TV dalla settimana dal 25 settembre al 1 ottobre. E si scopre che One Piece ha conquistato il sesto posto nella classifica, rimanendo nella Top 10 per con cinque settimane di fila dopo il debutto. I numeri sono impressionanti: 28.400.000 milioni di ore visualizzate e 3.800.000 di visualizzazioni a partire da quella settimana. Con un successo del genere non c’è da meravigliarsi che Netflix abbia rapidamente annunciato una nuova stagione.

La stagione 2 di One Piece è ora in lavorazione e recentemente abbiamo riportato che la stanza degli autori è tornata al lavoro, dopo la fine dello sciopero della WGA (Writers Guild of America). E ci sono già i primi dettagli confermati dallo stesso Eiichiro Oda. Il mangaka ha indirettamente anticipato il debutto di Chopper nella seconda stagione, e questo è solo uno dei tanti potenziali motivi per essere entusiasti del ritorno della serie su Netflix. Al momento tutti i fan e non, che non hanno ancora guardato la prima stagione, possono tuffarsi nel mondo creato da Oda con i primi otto episodi. Questi adattano gli eventi più importanti della saga dell’East Blue, con Con Iñaki Godoy, Mackenyu, Jacob Romero Gibson, Taz Skylar ed Emily Rudd rispettivamente nei panni di Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Usopp, Sanji e Nami.

Fonte – Comicbook