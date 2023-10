La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è ormai entrata nel climax dell’adattamento animato dell’arco narrativo inerente all’incidente di Shibuya, ovvero quando le Maledizioni il 31 ottobre calano un velo su tutta Tokyo, cercando di attirare Gojo in una trappola, così da tentare il suo suggellamento. Nelle scorse puntate abbiamo visto la potenza dello stregone ma purtroppo anche la sua uscita di scena, dopo un confronto con “Geto”, prestatosi come recipiente a un essere malvagio e potente.

Come leggiamo su Comic Book di recente sono state diffuse quattro immagini della puntata 12 della seconda stagione, “Blunt Knife”e da come vedete in calce sarà la squadra di Gojo ad affrontare le minacce presenti a Tokyo, dopo la prigionia del loro sensei. La forza si deve compensare e questi quattro stregoni dovranno fare di tutto per riempire la mancanza di Gojo.

Oltre Yuji vediamo anche Nobara e Nanami Kento, forse al centro del prossimo episodio, visto che il titolo sembra riferirsi alla sua arma. Quindi da come possiamo immaginare molto probabilmente Nanami sarà al centro della battaglia mentre nei prossimi episodi assisteremo a un evento molto importante anche per la trama.

Jujutsu Kaisen 2×12: nuove immagini e sinossi della prossima puntata

Preview for tomorrow's episode of JUJUTSU KAISEN Season 2 "Shibuya Incident Arc"! Master Nanami is here! 🔥 ✨More: https://t.co/c3aX8253Rf pic.twitter.com/mf77y8Jt4b — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) October 11, 2023

La puntata dodici è prevista nella notte tra giovedì e venerdì e come sempre arriva su Crunchyroll qualche ora dopo la trasmissione ufficiale in Giappone. La piattaforma streaming ha e possiede tutti gli episodi usciti fino a questo momento quindi se volete recuperarli e vederli potete sottoscrivere un abbonamento, dopo la prova gratuita inizierete a pagare.

L’arco dell’incidente di Shibuya è entrato nel climax e dopo il suggellamento di Gojo iniziano i veri guai. La sua potenza deve essere equiparata e i quattro visti nell’immagine tenteranno l’ardua impresa di sconfiggere le Maledizioni e debellare il loro piano di dominio. Cosa ne pensate di questo adattamento animato?

Fonte Comic Book