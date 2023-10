Dragon Ball Xenoverse: in arrivo nuovi contenuti e modalità nel 2024

Dragon Ball Xenoverse 2 è ancora uno dei tutoli videoludici più di tendenza e lo sviluppatore Dimps, con l’editore Bandai Namco, hanno annunciato questa settimana che saranno rilasciati ancora più contenuti per il videogioco nel 2024. Si parla quindi di DLC con personaggi giocabili ancora da rivelare. Ma il fandom di Xenoverse 2 non dovrà aspettare fino al prossimo anno per scoprire queste aggiunte al gioco. Gli sviluppatori creatori hanno confermato in un aggiornamento della roadmap di questa settimana che un “Grande aggiornamento gratuito” in arrivo nel mese di ottobre. Infatti sono stati anticipati ulteriori contenuti oltre l’anteprima del 2024.

L’account Twitter ufficiale di Dragon Ball Games ha anticipato per la prima volta la roadmap aggiornata questa settimana. In questa occasione ha rivelato alcuni artwork per il prossimo capitolo di Xenoverse 2 e in anteprima i contenuti dell’aggiornamento gratuito. Questo aggiornamento sarà disponibile dal 12 ottobre, stando alle parole degli sviluppatori. Di seguito vogliamo riportare un’anteprima di ciò che è incluso nell’aggiornamento:

Contenuto dell’aggiornamento gratuito

Nuovo evento: Festival degli Universi

Nuova modalità di battaglia: Cross Versus

Abilità risvegliata dell’Ultra Istinto

Rivelazione del livello massimo dell’avatar

Alcuni miglioramenti delle funzionalità

Ci sarà anche una campagna di benvenuto per l’evento che consentirà ai giocatori di provare alcuni combattenti DLC per un periodo limitato. Questi includono personaggi come Cabba, Zamasu, SSGSS Vegito, la forma Ultra Istinto di Goku, Kefla Super Saiyan e altri.

Per quanto riguarda l’aggiornamento del 2024 di Dragon Ball Xenoverse 2, cominciamo dai nuovi personaggi, anche quelli non scompariranno presto. Sebbene la roadmap non indichi nessun altro dettaglio sui DLC in arrivo quest’anno, ci saranno piani per contenuti aggiuntivi anche per il 2024. Di seguito riportiamo l’elenco puntato che sintetizza quello che bisogna aspettarsi l’anno prossimo:

Scenario Aggiuntivo

Personaggi aggiuntivi giocabili

Altri Contenuti

L’anno prossimo Dragon Ball Xenoverse 2 sarà disponibile anche su Xbox Series X|S e PlayStation 5. Ed è molto probabile che per queste versioni presenteranno delle modernizzazioni rispetto ai titoli più vecchi.

Oltre a tutto ciò, c’è una sezione sulla roadmap con scritto “and more…”. Questo fa presumere che ci saranno altri contenuti in futuro, ma è tutto da vedere. Infatti potrebbe trattarsi probabilmente di un’indicazione secondo la quale nel 2024 i contenuti che conosciamo non sanciranno la fine per Xenoverse. Dunque man mano che la serie Dragon Ball si evolve, ci saranno sempre novità che saranno introdotte nel videogioco.

