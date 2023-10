Nella serie di One Piece è apparsa una location molto importante per la storia e discutendo sugli eventi futuri il pubblico teme che quest’ultima potrebbe non apparire più. Con i vari tagli e adattamenti gli appassionati hanno paura di alcuni drastici cambiamenti, ma da come leggiamo su Comic Book lo showrunner Matt Owens ha rassicurato tutti a proposito di questo dettaglio.

All’inizio della serie, durante l’esecuzione di Roger come sapete è apparsa Loguetown, una delle location più importanti di tutto il manga. Come anticipato il pubblico per via dei tagli e quant’altro, temeva che tale luogo non sarebbe più apparso in futuro, ma lo showrunner Matt Owens ha tranquillizzato tutti.

Tale luogo diede anche inizio all’era della pirateria, quando Roger confermò l’esistenza dello One Piece. In una delle ultime interviste allo showrunner abbiamo avuto la conferma della presenza dell’arco narrativo di Loguetown anche nelle prossime puntate della seconda stagione, che a quanto pare adatterà tutto l’arco narrativo:

“Saltarlo? No, mai. Non lo abbiamo incluso nella prima stagione perché avevamo un numero limitato di episodi. Inserirlo in quei tempi e in quel contesto non serviva ma anzi, avrebbe scombussolato tutto. Semplicemente non ci siamo ancora arrivati e confermiamo che quest’ultimo non sarà tagliato in alcun modo”.

One Piece – Live Action: la serie mostrerà ancora una location importante del manga

Pensandoci la preoccupazione non dovrebbe essere veritiera anche perché l’arco narrativo in questione è molto importante, vista l’apparizione di Smoker e anche Dragon, padre di Luffy e figlio di Garp. Il Vice Ammiraglio è stato inserito alla fine della prima stagione, stuzzicando l’attenzione del pubblico con una scena post-credit molto interessante.

Il personaggio è molto importante per la prossima stagione e senza dubbio sarà utilizzato a dovere dagli sceneggiatori, anche se al momento non sono ancora presenti dei copioni ufficiali per i prossimi episodi.

