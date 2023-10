I manga che hanno venduto di più dal 2000 al 2022: One Piece domina

Non ci sono dubbi sul fatto che One Piece sia uno dei manga più famosi e di successo della storia. Eiichiro Oda ha debuttato con il suo manga sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1997 e nonostante siano passati esattamente 26 anni, rimane sempre tra i manga più letti di sempre. I numeri parlano chiaro e questi fanno emergere un fandom che vede lettori appartenenti a diverse generazioni. One Piece è un manga globale e senza una vera fetta di lettori. In numeri di vendita di One Piece sono da record e probabilmente non ci sarà mai un degno erede a prendere il posto del franchise di Oda.

Con il presente articolo vogliamo affrontare un focus molto interessante, con l’obiettivo di scoprire quale serie manga ha venduto di più in Giappone in un lasso di tempo che va dal 2000 al 2022. Per farlo terremo in considerazione il contenuto riportato dalla pagina Twitter ufficiale OP_SPOILERS2023. Di seguito è possibile dare un’occhiata:

#ONEPIECE 🚨 OFFICIAL : BEST SELLING MANGA IN JAPAN (From 2000 to 2022) ▪︎ 2000 – One Piece

▪︎ 2001 – One Piece

▪︎ 2002 – One Piece

▪︎ 2003 – One Piece

▪︎ 2004 – One Piece

▪︎ 2005 – Nana

▪︎ 2006 – Death Note

▪︎ 2007 – One Piece

▪︎ 2008 – One Piece

▪︎ 2009…

Come si può già vedere si capisce, anche senza argomentare la discussione, che One Piece è la serie manga che ha letteralmente dominato in questi lunghi 22 anni in Giappone. Sono solo 6 gli anni in cui ha ceduto il posto ad altre serie comunque di grande successo e spessore non solo in Giappone ma in tutto il mondo. One Piece è stata la serie manga più venduta nel Paese del Sol Levante tutti gli anni tranne nel 2005, 2006, 2019, 2020, 2021, 2022, anni in cui hanno veduto di più rispettivamente Nana, Death Note, Demon Slayer e Jujutsu Kaisen.

Rimanendo sempre in tema numeri di vendite, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda ha raggiunto record incredibili sia in termini di vendita che di tiratura iniziale attraverso determinati volumi. Inoltre nel 2015 è entrato inoltre nel Guinness dei primati come serie a fumetti disegnata da un singolo autore con il maggior numero di copie pubblicate. In quell’anno ammontavano a più di 320 milioni. E come si può facilmente intuire, si tratta del manga ad avere venduto di più al mondo, con oltre 500 milioni di copie in circolazione al 2022.

Al momento il mangaka sta lavorando all’arco finale della serie manga, e presto debutterà anche sul piccolo schermo.