Jujutsu Kaisen: l’anime rivela le conseguenze della nascita di Gojo

Jujutsu Kaisen è famoso per diversi elementi che caratterizzano la serie shonen di Gege Akutami. Ma quello più importante non può che essere Saturo Gojo, lo stregone più forte del mondo. E nonostante questo, le serie manga e anime hanno posto questo personaggio difronte a ostacoli impegnativi. E quello più grande di sempre ha anche un nome e si chiama Sukuna. Ma prima di questa fase, lo stregone cade in una trappola che lo ha rinchiuso nel Regno della Prigione. Questo evento ha provocato forti conseguenze, dato che ora le forze di Geto hanno la possibilità di portare avanti i loro piani. E poi stregoni malvagi si sono fatti strada verso Shibuya. E per quanto riguarda l’anime, al momento la fase attuale ha rivelato che tipo di impatto abbia avuto la nascita di Gojo sul mondo in generale.

Yuji e i suoi alleati non si incontreranno tanto presto con Geto, poiché al momento hanno dinanzi a loro una sfida molto seria. Infatti dovranno affrontare un trio di assassini che hanno qualcosa in comune con Gojo e i suoi studenti. Si tratta di un minuscolo uomo di nome Awasaka, un’anziana strega di nome Ogami e di suo nipote mutaforma. Colpendo Shibuya, i tre sono arrivati per scatenare il caos e riconquistare una libertà che affermano di aver perso quando Gojo è venuto al mondo.

Come si può vedere nei vari flashback, Ogami e Awasaka si divertivano e si godevano molto le loro vite prima della nascita di Gojo. Presentati i due come potenti stregoni, nel tempo avrebbero garantito diversi servizi nei panni di assassini, capaci e disposti ad uccidere chiunque volessero senza doversi preoccupare di qualcuno che li fermasse. Tutto questo fino a quando Satoru Gojo non è intervenuto, e questo significava che il loro “paradiso” era stato sottratto.

Entrambi i malvagi stregoni, avevano addirittura tentato di uccidere Gojo quando era un bambino. Ma avevano presto scoperto che, nonostante la sua giovane età, era già troppo potente per essere sconfitto. Ed effettivamente Gojo è anche tra i personaggi più potenti di Jujutsu Kaisen e del mondo disegnato da Akutami, il quale ha cambiato il mondo fin dal giorno in cui è nato. Gojo al momento si trova intrappolato nel Regno della Prigione, e tutti gli spettatori dell’anime dovrebbero aspettarsi ripercussioni più gravi e indelebili mentre l’arco dell’incidente di Shibuya va avanti nell’anime.

