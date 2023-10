A quanto pare il manga T・P BON (Time Patrol Bon) del co-creatore di Doraemon Fujio F. Fujiko sta per avere la sua prima trasposizione animata. Lo studio Bones sta producendo “T・P BON Parts 1 & 2” in due stagioni per la nota piattaforma streaming Netflix, in questi anni una delle produzioni di punta per quanto riguarda gli investimenti delle serie TV anime e i film dedicati.



Questa serie di fantascienza mette al centro un ragazzo delle superiori di nome Bon, che entra a far parte di una squadra di agenti che viaggiano nel tempo con il compito di salvare la vita delle persone in determinati momenti storici che accadono in epoche e luoghi diversi in tutto il mondo.

Akihisa Wakayama interpreta il personaggio principale Bon Namihira e Atsumi Tanezaki interpreta un altro membro della Time Patrol, Ream Stream. Masahiro Ando (Hanasaku Iroha – Blossoms for Tomorrow, Stranger) dirige l’anime presso BONES e Michiru Oshima (Little Witch Academia) compone la musica.

Il teaser trailer è appunto una presentazione della vicenda e come anticipato è tratto da un manga degli anni settanta/ottanta ideato e disegnato da uno dei co-creatori di Doreamon. Nella clip ammiriamo i protagonisti della vicenda e abbiamo un’infarinatura generale delle animazioni.

Time Patrol Bon: arriva la nuova serie Netflix ispirata al manga del co-creatore di Doreamon

Fujiko ha pubblicato la prima parte del suo manga nel1978-1979 sulla rivista Monthly Shōnen World della Ushio Publishing, seguita dalla seconda parte nel 1980-1983 e dalla terza parte nel 1984-1986 sulla stessa rivista. Il manga ha già ispirato uno speciale anime nel 1989. Il 1 dicembre è il 90° anniversario della nascita di Hiroshi Fujimoto, che ha creato manga con lo pseudonimo Fujio F. Fujiko.

Netflix si è senza dubbio accaparrata una promettente serie non solo a livello qualitativo ma anche storico. Infatti sta per portare un’opera di nicchia nel mondo su una piattaforma commerciale.

Fonte Anime News Network