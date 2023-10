Tra le uscite manga Star Comics del 4 ottobre 2023 si segnala l’uscita “regolare” di Gachiakuta, oltre al secondo volume di Shaman King The Super Star e il ritorno di Dr. Stone con il 25° volumetto.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 4 ottobre 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 4 ottobre 2023

DR.STONE n. 25

DRAGON n.302

di Boichi , Riichiro Inagaki

€ 5,20

#SCIENCEPOWER

Ha inizio la costruzione del satellite artificiale che dovrebbe servire a individuare il luogo in cui si trova Why Man! Lo sviluppo del razzo di lancio è estremamente difficoltoso, ma i due top scienziati Senku & Xeno non si perdono d’animo. Dal canto suo, anche Chrome si mette d’impegno per rendere possibile il viaggio di andata e ritorno sulla Luna…

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 14

YOUNG n.348

di Atsuo Ueda , Hiro Mashima

€ 5,20

LA LEGGENDARIA MISSIONE DEI CENT’ANNI HA INIZIO!

Conclusa la battaglia del gigantesco labirinto sotterraneo, la Missione dei Cento Anni di Natsu e i suoi amici entra in una nuova fase! Esisterà alla fine l’arma più potente del mondo umano, in grado di trafiggere anche i draghi divini e considerata indispensabile nella battaglia contro Ignia il Drago Divino del Fuoco e Viernes il Drago Divino dell’Oro? Su Fairy Tail, che ha cominciato a rivalutare un futuro condiviso tra umani e draghi, incombe la minaccia di una gilda di alchimisti, che agisce nell’ombra sul continente di Giltena…!

GACHIAKUTA n. 1

JANKU n.1



REPARATEVI AL NUOVO GRANDE SUCCESSO MANGA!

In una baraccopoli abitata da discendenti di fuorilegge, il giovane Rudo si guadagna da vivere raccogliendo spazzatura tra continue discriminazioni. Un giorno, accusato di un crimine che non ha commesso, viene gettato in un luogo temuto da tutti: il Baratro. Laggiù, Rudo conoscerà il “ripulitore” Enjin, comincerà a intravedere la verità sul mondo e a manifestare la capacità di estrarre uno strano potere dagli oggetti dopo aver dato loro vita. Il ragazzo ha ora la possibilità di cambiare una realtà tremendamente ingiusta…

Il primo numero di una serie attesissima, assolutamente da non perdere!

SHAMAN KING THE SUPER STAR n. 2

di Hiroyuki Takei

€ 6,50

IL NUOVO CAPITOLO DELLE AVVENTURE DEGLI SCIAMANI PIÙ FAMOSI DEL MONDO!

Tutto sta accadendo per raggiungere la vittoria nel Flower of Maize, la guerra per procura fra divinità. L’Over Soul è la forma che assume uno spirito fuoriuscendo dal corpo dello sciamano che si è lasciato possedere. Anna l’itako III, ovvero Alumi Niumbirch, affronta Kaizo Oume. Inizia lo scontro che ruota intorno alla cassaforte proibita…

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 4

QUEER n.71

di Kotetsuko Yamamoto

€ 6,50

Fa il suo ritorno in Italia, una delle autrici più importanti del panorama Boys’ Love in Giappone con una delle sue serie più amate!

Mentre momenti in cui le cose sembrano andare a gonfie vele si alternano ad altri in cui nulla va come dovrebbe, Sumeragi, un ragazzo un po’ frivolo che frequenta un’altra scuola, s’innamora a prima vista di Kirara e gli chiede di mettersi con lui! Che l’episodio serva a finalmente a suscitare un po’ di gelosia in Ken?

WITCH WATCH n. 3

STARDUST n.121

di Kenta Shinohara

€ 5,90

LA NUOVA FRIZZANTE SERIE DELL’AUTORE DI ASTRA LOST IN SPACE!

Ora che anche Kanshi si è aggiunto alla combriccola, casa Otogi è diventata ancora più animata. Un giorno, Nemu Miyao si accorge che una “maga oscura” ha preso di mira Nico e compare davanti a Morihito e agli altri per avvertirli del pericolo. In tale occasione verrà rivelato un segreto che ha a che fare coi poteri magici di Nico…