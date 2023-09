L’anime di One Piece dopo una spettacolare conclusione del combattimento tra Kaido e Luffy sta mostrando al pubblico le ultime battute della Saga di Wano, come ben sapete la più lunga fino a questo momento insieme a Dressorsa che in questo caso passa in secondo piano. Anche se la 1076 ha messo fine al combattimento nella 1077 abbiamo assistito ad alcune delle ultime battute della saga, in vista dell’inizio dell’arco narrativo finale anche nella controparte anime.

Dopo 20 anni di tirannia il Paese è stato liberato e come vediamo nel nuovo promo avranno anche un nuovo shogun, che prende il nome di Momonosuke Kozuki, invecchiato di 20 anni per aiutare Luffy e gli altri. Dopo il tiranno Orochi Wano conoscerà finalmente la pace e noi lo vediamo anche nel prossimo episodio.

L’episodio 1078 di One Piece si intitola “Lui ritorna! Lo Shogun della Terra di Wano, Kozuki Momonosuke”. Dopo 20 anni il samurai dai capelli ondulanti e lunghi raccoglie il posto che gli spetta, ereditando quello che in precedenza era il titolo di Oden Kozuki. Momo torna quindi nel suo futuro e diventa finalmente lo shogun di Wano.

One Piece 1078: cosa vedremo nella prossima puntata?

Come sempre la puntata 1078 di One Piece sarà trasmessa in anteprima in Giappone sabato 30 settembre e sarà disponibile in streaming su Crunchyroll poche ore dopo, spesso nella notte tra sabato e domenica. Finalmente la saga si è conclusa e anche l’anime sta mostrando le ultime battute in vista della nuova avventura, che darà il via ufficialmente al grande arco narrativo di Egghead.

La longeva saga di Wano in versione animata ha avuto inizio nel 2019, per concludersi poi dopo quattro anni. Come anticipato stiamo parlando della saga più lunga del manga e quindi era anche doveroso attendere tutto questo tempo per vedere una sua conclusione. L’anime è interamente disponibile su Crunchyroll.

Fonte Comic Book