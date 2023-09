Blue Eye Samurai: tutte le info sul prossimo anime Netflix

Blue Eye Samurai approderà su Netflix il 3 novembre e fin dall’annuncio tale anime ha incuriosito il pubblico non solo per la storia, ma soprattutto per la qualità tecnica. Da come potete immaginare al centro della vicenda vedremo un samurai in cerca di vendetta durante il periodo Edo, sostenuto dalla scrittura di Michael Green, noto per Logan e Blade Runner 2049.

Blue Eye Samurai avrà come doppiatori George Takei, Cary-Hiroyuki Tagawa, Masi Oka, Randall Park, Darren Barnet e Brenda Song che daranno vita a questa promettente vicenda durante il periodo autunnale. Blue Eye Samurai arriverà su Netflix il 3 novembre, e vicino a Michael Green e Amber Noizumi, abbiamo alla regia Jane Wu. Conosciuta in precedenza per aver diretto il film live-action Mulan, la Wu aggiungerà il suo nome alla rosa di creatori che si concentrano sulla storia di Mizu, il samurai.

Blue Eye Smurai: di cosa parla la serie Netflix?

Da quanto è stata annunciata nel 2020 la nuova serie anime di Netflix ha proseguito la sua corsa in sordina, anche se ha timidamente mostrato alcuni aggiornamenti in merito. Nonostante la serie è ambientata circa 400 anni fa rispetto alla nostra epoca, i temi trattati sono sempre attuali e facilmente potremo rispecchiarci nei personaggi.

Dai primi dettagli e le varie immagini la nuova serie sembra davvero intrigante, senza considerare l’ormai altissima qualità a cui Netflix ci sta abituando. Il poster in calce è davvero maestoso e mette al centro il protagonista della storia di profilo su un sfondo freddo e inquieto, dove di profilo si preparare ad affrontare la sua battaglia fatta di sangue e vendetta.

Blue Eye Samurai ci farà compagnia durante il periodo autunnale, vista la data ufficiale di pubblicazione fissata per il 3 novembre appunto, dove sarà pubblicato accanto a Onimusha, l’altra perla Netflix a tema samurai ispirata al noto videogioco omonimo.

Blue Eye Samurai, a stunningly realized new animated series from Michael Green (Logan, Blade Runner 2049) and Amber Noizumi, is coming to Netflix November 3rd. pic.twitter.com/j9rZdZhCtc — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 22, 2023

