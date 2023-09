Dragon Ball, Goku SSJ Blue affronta Golden Freezer in uno scontro in stop-motion

Dragon Ball ha una nuova web series e non è quella attesa dal pubblico. Sulla scia di Super Dragon Ball Heroes gli appassionati di certo non si sarebbero aspettati questo particolare annuncio, che vede l’inizio di un’avventura tutta a tema stop-motion, dove delle action figure dei personaggi del franchise si scontreranno ardentemente in queste battaglie dallo stile singolare.

L’aggiornamento proviene da Bandai Namco Francia e probabilmente ha basato la serie sul successo delle clip fan-made in stop motion dedicate appunto ai personaggi di Dragon Ball. La linea di action figure Dragon Ball Stars da il via a questa interessante web series e lo scontro tra Goku e Freezer è presente in calce.

Oltre che essere una simpatica serie la linea di figure è ovviamente acquistabile per la maggior parte e quindi volendo potete anche realizzare il vostro progetto personale. Nel video in calce vediamo alcuni assaggi delle prossime battaglie, anche se il video di circa 90 secondi si concentra sull’epico combattimento tra Gold Freezer e Goku Super Saiyan Blue.

Il combattimento ha una regia e un montaggio impeccabile e probabilmente è stato usato da Bandai per pubblicizzare i prodotti in questione. Fatto sta che parliamo di una trovata davvero sfiziosa e senza dubbio gradevole alla vista di tutti gli appassionati: sembra rivivere pienamente il combattimento.

L’annuncio è stato una sorpresa e a quanto pare non va ad intaccare l’annuncio che potrebbe esserci durante il panel al New York Comic Con, che potrebbe annunciare come anticipato un qualcosa di più ghiotto e interessante per il franchise di Dragon Ball. Molti sperano in una nuova serie di Super ma al momento vediamo la cosa molto complessa da svolgere. Forse sarà uno spin-off o un qualcosa inerente ancora ad una web series.

