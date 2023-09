One Piece – Netflix: svelato il video del provino di Iñaki Godoi per Rufy

Il live-action di One Piece si è riconfermato per la terza settimana in cima alle classifiche di Netflix, e il meglio deve ancora venire dato che la serie tornerà con una seconda stagione. La prima adatta gli eventi della saga dell’ East Blue, ma in futuro ci saranno molti altri eventi e personaggi da esplorare per il live-action. In un recente video condiviso dal servizio di streaming, i fan hanno potuto vedere il provino di un giovane Iñaki Godoy attraverso il quale è riuscito a diventate il Capitano di Cappello di Paglia.

Lo stesso Godoy ha dichiarato più volte il suo profondo amore per il franchise shonen, e poco prima del debutto del live-action, Godoy ha potuto incontrare il mangaka in persona in Giappone. In questa occasione Oda ha rivelato di aver scelto Iñaki per interpretare Rufy, poiché il giovane attore era riuscito a farlo ridere. Come rivelato dai creatori della serie all’inizio di quest’anno, Godoy ha dovuto affrontare una dura concorrenza poiché un centinaio di altri giovani attori hanno puntato al ruolo. Dopo la conferma del live-action con la seconda stagione, i fan potranno vedere Godoy nei panni di Rufy ancora per un po’ di episodi.

Come si può vedere dal contenuto, recentemente Godoy era in compagnia dei suoi colleghi che interpretano gli altri membri della ciurma, ossia Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar. Insieme hanno potuto vedere il provino di Godoy.

Il mangaka di One Piece, Eiichiro Oda ha svolto il ruolo di produttore esecutivo della prima stagione. Questa è riuscita a conquistare il consenso dei fan della serie, i quali non potevano aspettarsi che il live-action avrebbe reso giustizia al materiale originale. Tenendo presente questo, la seconda stagione conferma già l’arrivo di Chopper e potrebbe portare i Cappelli di Paglia nella terra di Alabasta.

Il 2023 è un grande anno per la serie shonen scritta e disegnata da Oda. Infatti l’anime ha finalmente concluso lo scontro tra Rufy e Kaido dell’Arco di Wano e il manga si trova nella saga finale.

Fonte – Comicbook