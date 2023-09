One Piece 1076: i fan celebrano la fine dello scontro tra Luffy e Kaido

L’anime di One Piece ha concluso con l’ultimo episodio trasmesso, il 1076, l’incredibile scontro tra Kaido e Luffy, uno dei più longevi al momento in tutta la saga, insieme alla lunghezza massima dell’arco narrativo concerne al Paese di Wano. Dopo la grande rivelazione del Gear 5 nella puntata 1071, finalmente abbiamo il vincitore del combattimento e così come leggiamo su Comic Book il pubblico sta anche festeggiando alla grande su Twitter.

La terribile potenza dell’Imperatore aveva bisogno di una grande e nuova trasformazione per essere sconfitto e fortunatamente Luffy ha avuto il “Risveglio” del suo Frutto del Diavolo, permettendogli di scatenare la potenza del Gear 5 e anche Joy Boy. Questo ha portato nella versione animata di One Piece una vera rivoluzione, visto che hanno mostrato delle scene assurde ispirate ai vecchi “cartoon”.

Come accennato dopo tante peripezie Luffy ha deciso di sfoggiare anche nuovi attacchi ovviamente e senza dubbio tra i migliori troviamo il “Gom Gom Lighting”, dove Cappello di Paglia raccoglie una saetta dal cielo per lanciarla contro il suo avversario, rimandandolo ferito e anche sorpreso.

Questo ha ovviamente condotto il pubblico a diffondere l’opinione sui vari social media e come sempre Twitter/X è quello che ha ospitato più commenti per quanto riguarda questo punto di vista. Oltre la qualità animata dello scontro i fan hanno anche discusso e festeggiato la vittoria di Luffy, così come vedete in calce.

L’impatto del pugno gigantesco di Luffy ha messo fino al combattimento così come vediamo in alto, mentre in calce vedete il post combattimento con Cappello di Paglia che festeggia la liberazione di Onigashima insieme a Momo che ha retto l’isola durante il violento colpo scagliato contro l’imperatore.

