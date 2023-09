One Piece – Netflix: come sarebbe Brook nel live-action?

Il live-action di One Piece di Netflix è un successo certificato. Con una nuova valutazione riconosciuta da Rotten Tomatoes, la serie live-action ha conquistato la cima di Netflix all’istante dopo il suo lancio e rimanendoci tutt’ora dopo due settimane. Ciò significa che tutti gli occhi sono puntati sulla serie di successo di Eiichiro Oda e molti fan sono ansiosi di sapere se ci sarà o meno una seconda stagione.

E a tal proposito, la seconda stagione del live-action si farà e a renderlo ufficiale ci ha pensato Oda stesso con un video molto originale, tramite il quale ha anticipato già alcune novità. Tra queste, rientra il prossimo personaggio che si unirà alla ciurma, ossia Chopper.

I fan possono continuare a sognare e i produttori non fanno che alimentare il tutto. Infatti recentemente abbiamo riportato che hanno espresso l’intenzione di proseguire almeno sei stagioni. Quindi potremmo vedere altri personaggi della ciurma come Brook. E con il presente articolo, come già fatto per Chopper, vogliamo riportare come sarebbe Brook in live action.

Come puoi vedere di seguito, i fan della serie hanno condiviso la loro prima scelta per Brook. Dopotutto, il musicista è uno dei membri più insoliti della ciurma di Cappello di Paglia. Il pirata morto da tempo è ancora vivo grazie al potere di un frutto del diavolo Yomi Yomi. Questo gli ha permesso di tornare in vita, ma come uno scheletro.

imagine if Brook looks like this in One Piece series pic.twitter.com/hsLapQWO3L — One Piece Tweets (@onepiecedaiIys) September 13, 2023

Come si può vedere, questo adattamento in live-action conferisce a Brook un aspetto decisamente minaccioso. Vestito con un abito elegante, non si può negare che il pirata sia lussuoso in questo scatto. La tecnologia necessaria per dare vita a uno scheletro sullo schermo esiste ed effetti visivi come quelli qui presenti, sarebbero perfetti per Brook.

Naturalmente, ci sono altre serie e film realizzati da i produttori del live-action di One Piece potrebbero trarre ispirazione. Ad esempio ne I Pirati dei Caraibi della Disney sono presenti tanti personaggi scheletrici, ma non venivano mostrati spesso. Quando si tratta di titoli live-action, personaggi come Brook non sono poi così comuni, ma progetti come Halloweentown e Ghost Rider hanno fatto centro. Quindi, dopo la conferma della seconda stagione, le possibilità di arrivare a vedere Brook nella vita reale si alzano moderatamente.

Fonte – Comicbook