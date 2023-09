One Piece – Netflix: quanti attori hanno fatto il provino per Rufy?

L’adattamento Netflix live-action di One Piece ha raccolto un grande e inaspettato numero di consensi e registrato decine di milioni di visualizzazioni nelle prime due settimane. Anche se una seconda stagione deve ancora essere confermata, molti fan della serie credono che sia solo questione di tempo prima di ricevere alcune novità sul ritorno dei Pirati di Cappello di Paglia. In una recente intervista, due produttori esecutivi della serie, Marty Adelstein e Becky Clements, hanno parlato di quante stagioni sperano di filmare. Ma oltre a questo, hanno anche rivelato quanti giovani attori si sono fatti avanti nella speranza di interpretare Monkey D. Rufy.

Il Capitano dei Cappelli di Paglia è interpretato da Inaki Godoy nel live-action di Netflix. Il giovane attore non hai mai nascosto il suo amore per il personaggio e per la serie in generale. Prima dell’uscita della prima stagione sul servizio di streaming, Godoy ha avuto la possibilità di visitare il Giappone non solo per vedere dove viene pubblicato il manga di One Piece, ma anche per avere la possibilità di incontrare il mangaka del franchise Eiichiro Oda. Il giovane attore aveva già lavorato in The Imperfects di Netflix, e Clements ha confermato che questa sua interpretazione non è stata un fattore determinante per ottenere il ruolo di Rufy.

Ammette anche che quando, ha fatto il provino per One Piece, non erano nemmeno a conoscenza di questa serie Netflix quando hanno pensato che fosse lui il ragazzo giusto.

Clements ha poi condiviso un dettaglio sul numero di giovani attori che hanno tentato di avere il ruolo per Monkey D. Luffy. E si scopre che ne erano sicuramente più di 100, provenienti da tutti gli angoli del mondo.

In seguito, Becky ha poi descritto la reazione di Godoy quando ha saputo di aver avuto il ruolo: “Credo che abbia urlato, ha decisamente riso. Era su Zoom con noi, ha ringraziato tutti, ha detto che avrebbe dato il massimo”. Inaki Godoy aveva appena 18 anni quando aveva ricevuto l’inaspettata notizia e i produttori volevano anche sapere della reazione della sua famiglia e se i genitori avessero qualche domanda sulla produzione. Per rispondere a questa domanda, Gody ha coinvolto sua madre su Zoom dicendo: “Mia madre è proprio qui, può fare domande“.

