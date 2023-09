One Piece 1092: il Gear Fifth prepara il risveglio un’arma antica

Il manga di One Piece si trova ora nel suo arco narrativo finale. E da quando la serie ha debuttato in Giappone, Eiichiro Oda ha intrattenuto i fan per oltre 20 anni con diversi stratagemmi e rivelazioni. Dalle identità nascoste alle morti improvvise, la serie shonen ha presentato tutto. E con il presente articolo vogliamo parlare di un altro colpo di scena interessante. Questa volta si tratta di Rufy, perché sembra che il suo Gear Fifth abbia risvegliato i poteri di una potente arma antica misteriosa.

Il tutto è accaduto dopo la pubblicazione del capitolo 1092 di One Piece. I lettori hanno avuto la possibilità di guardare il Gear Fifth di Rufy in azione, durante il combattimento contro l’ammiraglio Kizaru. Il grande incontro rappresenta un’importante rivincita per il protagonista della serie, ma alla fine del capitolo qualcosa di inaspettato ha attirato l’attenzione dei lettori. Di fatto un gigante di ferro del passato si è risvegliato nelle profondità dell’isola Egghead, e a provocare questo processo è stato il Gear Fifth.

Prima di arrivare a questo momento cruciale, Rufy stava affrontando Kizaru, con l’ammiraglio della marina che riesce a scagliarlo lontano dall’isola di Egg Head. Ma ora il nostro eroe è molto più forte rispetto agli eventi di Sabaody e torna subito sul campo attivando il Gear Fifth. Sembra che i tamburi della liberazione di Rufy abbiamo risvegliato il Gigante di Ferro risalente al periodo del Regno Antico.

Naturalmente, i fan visto questa sorta di reazione al suono dei tamburi della liberazione durante la saga di Wano con Zunisha. Il grande elefante infatti ha subito subito l’influenza del Gear Fifth, quando lo ha percepito. Quindi è ancora più chiaro che la presenza di questo potere può scatenare alcuni dei poteri più antichi del mondo. Ciò ha portato a molte teorie seconde le quali il Gear Fitth sia intimamente connesso al mondo prima che fosse dominato dal governo mondiale.

Ora le vicende nel manga cominciano a farsi più interessanti, poiché la ciurma di Rufy torna a combattere e ad affrontare nuovi nemici. L’anime ha invece finalmente portato a termine il lungo scontro contro Kaido, ponendo fine alla saga di Wano.

Fonte – Comicbook