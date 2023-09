The Rising of the Shield Hero 3: svelato il numero ufficiale degli episodi

The Rising of the Shield Hero tornerà sul piccolo schermo con la terza stagione anime il prossimo mese come parte del programma anime dell’autunno 2023. Recentemente abbiamo riportato la data di uscita ufficiale e con il presente articolo ci concentreremo su quanti saranno gli episodi della nuova stagione.

La seconda stagione di The Rising of the Shield Hero ha suscitato una contrapposizione tra i fan. Infatti il primo arco narrativo ha allontanato i fan prima di introdurre una serie completamente nuova di eroi interessanti con la seconda metà della stagione. Ciò porta a eventi ancora più intriganti in arrivo nella terza stagione, poiché anticipa più battaglie per Naofumi Iwatani.

Il sito ufficiale dei The Rising of the Shield Hero ha rivelato maggiori dettagli sul programma di rilascio degli episodi in Giappone. Il sito web ufficiale dell’anime ha rivelato che la stagione 3 della serie scritta da Aneko Yusagi e illustrata da Seira Minami avrà un totale di 12 episodi. Questo significa che sarà significativamente più breve rispetto alla prima stagione e avrà un episodio in meno rispetto alla seconda stagione.

La terza stagione sulla serie seinen debutterà quindi il 6 ottobre in Giappone. Hitoshi Haga si occuperà della regia per per lo studio di animazione Kinema Citrus. Keigo Koynagi invece scriverà le sceneggiature e Kevin Penkin tornerà a comporre la musica. La nuova stagione sarà sicuramente trasmessa in streaming su Crunchyroll, proprio come per le prime due stagioni.

Le vicende ruotano attorno al protagonista Naofumi Iwatani, che passa molto tempo a leggere light novel e fumetti fantasy. Un giorno un misterioso libro con molte pagine ancora bianche cattura la sua attenzione e, dopo averlo sfogliato, si trova improvvisamente evocato in un universo parallelo. Scopre quindi di essere uno dei quattro eroi in possesso delle armi leggendarie, che hanno il compito di salvare il mondo dalla distruzione della profezia. Naofumi è “L’eroe dello scudo”, il più debole, e si ritrova presto emarginato e tradito. Ma Naofumi deve diventare un vero eroe e salvare il mondo.

Fonte – Comicbook