One Piece: i produttori rivelano le sfide più dure del live-action

La serie live-action di One Piece continua a conquistare consensi da quando ha debuttato il 31 agosto, e i produttori hanno recentemente parlato delle sfide più dure e importanti che hanno dovuto affrontare nel dare vita al l’adattamento live-action basato sul manga di Eiichiro Oda. La serie live-action di One Piece è considerata dalla maggior parte dei fan come un esempio di grande trasposizione cinematografica. Ma è chiaro che questo è accaduto in seguito a un’attenzione ai dettagli necessara per portare il franchise al successo.

In una recente intervista con Deadline, Eric Clements e Becky Clements di Tomorrow Studios hanno rivelato alcune delle sfide che hanno dovuto affrontare per la produzione della prima stagione della nuova serie live-action di One Piece. Il primo riguardava l’obiettivo di questa impresa e come avrebbero reso reale il mondo dei pirati di One Piece attraverso effetti speciali, scenografie e altro ancora. E se la reazione da parte dei fan sin dal debutto dell’adattamento è stato eccezionale, allora il team è riuscito a superare ciascuna di queste sfide.

“Le sfida principale era ovviamente la portata, ossia come creare un mondo pirata del genere, con personaggi ed effetti speciali e che tutto rimanesse ben saldo“, ha esordito Clements parlando delle sfide nella produzione del live-action. Si scopre che il team ha trascorso molto tempo con Marc Jobst, il regista, con lo scenografo e produttore Chris Symes, La sfida principale quindi era di far sembrare il prodotto reale e radicato nelle texture, negli effetti visivi e nei costumi.

La seconda sfida invece era quella di girare in Sud Africa, che però ha giocato a favore della produzione. Infatti Clements ha spiegato che sapevano che avrebbero girato lì perché Chris Symes, il produttore esecutivo, ha prodotto Black Sails e ha costruito molte navi pirata per quella serie. Ce n’erano un paio già lì installate e questo era chiaramente un vantaggio in quanto sarebbero riusciti a modificarle. Chiaramente, la terza grande sfida erano le condizioni climatiche.

Clements ha infatti detto che si può girare meglio in un certo periodo dell’anno, quindi è un dettaglio sempre determinante. Quindi hanno dovuto affrontare molte sfide, ma dalla loro c’era il massimo della professionalità di un team di lavoro stimolante che ha fatto si che la produzione andasse a gonfie vele.

Fonte – Comicbook