One Piece: il manga andrà in pausa dopo il capitolo 1093

A quanto pare dopo l’avvincente capitolo 1093 One Piece andrà in pausa per una settimana probabilmente, anche se alla fine non possiamo ancora dirlo con certezza. Dopo alcuni capitoli al cardiopalma, dove abbiamo visto il risveglio del robot e l’ingaggio di nuovi scontri, tra cui Luffy contro Kizaru, un leak conferma che dopo il capitolo di questa settimana One Piece si fermerà lasciando ancora una volta molti quesiti in sospeso.

Lo scorso capitolo ha mostrato alcune sequenze con al centro il capitano dei Mugiwara e l’Ammiraglio Kizaru, dove quest’ultimo si è presentato in vera difficoltà contro la nuova trasformazione del nuovo Imperatore del mare: Il Gear 5. Dopo che il pirata ha mostrato la sua forma Snakeman, Borsalino ha messo subito in chiaro la sua forza, facendo tirar fuori a Luffy la sua arma migliore.

Una volta mostrata la forma in Gear 5 la strada sembra essersi spianata per Luffy, che cattura Kizaru come se fosse un topo, citando ancora una volta Tom & Jerry, prima fonte di ispirazione per quanto riguarda questo nuovo potere. Quindi il nuovo capitolo si intitola proprio “Luffy vs Kizaru” e oltre tale scontro il capitolo 1093 anticipa anche il combattimento tra Zoro e Lucci ingaggiato nel capitolo 1091.

🚨Big News : There will be a break after Onepiece 1093 🤝 pic.twitter.com/bUM60diqPP — Pew (رضوان) (@pewpiece) September 18, 2023

Come leggiamo dall’account Twitter @pewpiece dopo il 1093 ci sarà la pausa e quindi possiamo prepararci a delle rivelazioni nuovamente rilevanti che ci faranno speculare per le prossime due settimane, sempre se lo stop durerà solamente una settimana e non di più. La conferma arriverà forse proprio nel capitolo in uscita sempre sull’app MANGA Plus, dove è possibile leggere in maniera legale molte storie serializzate da Shonen Jump.

Con l’anime che ha appena concluso la saga di Wano e la serie live action che ha appena cominciato la sua corsa, vi chiediamo cosa ne pensate delle ultime novità a tema One Piece.

