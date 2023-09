Burn the Witch: svelati i primi dettagli sulla storia dell’anime

Recentemente abbiamo annunciato che Burn the Witch tornerà con un nuovo progetto anime. Questo adatterà gli eventi del prequel del primo film animato uscito un paio di anni fa. E il mangaka di questa serie, Tite Kubo, che non ha bisogno di presentazioni in quanto famoso per Bleach, è attualmente concentrato proprio sull’adattamento anime di Bleach: La Guerra del Mille Anni.

Dopo aver concluso il manga di Bleach nel 2016, Kubo era sorprendentemente tornato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 2018 con un nuovo progetto. Si trattava proprio di Burn The Witch, un manga che era effettivamente ambientato nel più ampio universo di Bleach, ma aveva origini più umili.

Il nuovo progetto anime di Burn the Witch mostrerà effettivamente quegli inizi con Burn the Witch 0.8. È il titolo di questo nuovo progetto anime, attualmente in lavorazione, che adatterà il primo one-shot pubblicato con Shonen Jump nel 2018. Questo one-shot ha presentato ai fan Noel e Ninny, due streghe che combattono contro i draghi, ed ha avuto così tanto successo da essersi successivamente ampliato con altri quattro capitoli e un film anime. Con il presente articolo vogliamo però rivelare maggiori dettagli sulla storia di Burn the Witch 0.8.

Burn the Witch 0.8 coprirà gli eventi del manga one-shot originale di Tite Kubo pubblicato nel 2018. In questo one-shot i fan scoprono la cosiddetta Reverse London, una terra dove esistono esseri magici. Inoltre conoscono anche le protagoniste Noel Niihashi e Ninny Spangcole, due streghe che lavorano per un’organizzazione chiamata Wing Bind il cui scopo è combatte contro i draghi. L’amico di Noel, Balgo, finisce per avvicinarsi troppo a uno di questi draghi, aiutando a scoprire qualcosa in più di questo mondo misterioso.

Al momento non ci sono ancora informazioni su una potenziale data o periodo di uscita dell’anime. Ma il progetto anime sul one-shot di Kubo vedrà Tatsuro Kawano tornare come regista dal primo progetto anime per Studio Colorido. Lo stesso vale per il doppiaggio principale, che vedrà il ritorno di Asami Tano nei panni di Ninny Spangcole, Yuina Yamada nel ruolo di Noel Niihashi, Shimba Tsuchiya che interpreterà Balgo Parks. Hiroaki Hirata darà la sua voce a Capo e Rie Hikisaka che doppierà Osushi.

