Attack on Titan The Final Season Part 3 (Part 2): l’episodio finale sarà un vero lungometraggio (LEAK)

Attack on Titan The Final Season Part 3 (Part 2) ha avuto una conferma per quanto riguarda la data di uscita, fissata per il 4 novembre del 2023 appunto. Fortunatamente MAPPA ha mantenuto alte le aspettative e le promesse, facendo uscire la parte finale della serie anime quanto previsto, dopo la trasmissione della prima parte nel mese di marzo.

Dopo la diffusione involontaria della data di uscita, e successivamente ai vari aggiornamenti nel corso di questi mesi, l’annuncio è arrivato in maniera ufficiale e a quanto pare stiamo parlando di un vero e proprio film (parlando di questa puntata finale ndr), così come attestano gli ultimi dettagli in merito a questa ultima parte della serie MAPPA tratta dal manga di Hajime Isayama.

Da come potete vedere dal post di @AoTWiki su Twitter, questa Parte 2 della terza parte della stagione finale durerà circa 1 ora e mezza, ponendosi come un vero film anime piuttosto che come episodio normale di una serie. Detto questo è anche probabile che la durata vada a cozzare con le trasmissione giapponese e quindi probabilmente sono contate anche le pubblicità, ma questo al momento non lo sappiamo.

Vista la poca mole di informazione ci basiamo sul Tweet in questione, che a quanto pare conferma la durata di 90 minuti, superando anche il minutaggio della prima parte di questo gran finale, altamente attesa dal pubblico appassionato dell’opera che non ha ancora avuto modo di leggere il manga.

【BREAKING NEWS】 Attack on Titan The Final Season Part 3 (Part 2) listed to be 1 hour & 30 minutes long. pic.twitter.com/Y4cOZFzFxw — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) September 13, 2023

L’immagine in alto è stata una delle key visual diffuse in merito a questa parte finale e meglio di così non poteva essere pubblicato questo bellissimo messaggio. Anche qui, a meno che non lo confermi MAPPA non possiamo sapere se la notizia è solida, o meglio non sappiamo se questi 90 minuti sono totali o influenzati dalle pubblicità presenti durante la trasmissione nipponica: detto questo, speriamo non sia così.

Fonte Twitter