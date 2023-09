Spazio per l'amore

One Piece: l’amore inedito di Usopp nel live action Netflix

One Piece di Netflix ha mostrato una sequenza inedita con al centro Usopp, interpretato da Jacob Romero Gibson. Durante le puntate che adattavano la Saga di Shirop, il futuro cecchino dei Mugiwara ha mostrato il suo amore per Kaya, diventando il protagonista di una scena non presente nel manga e anche nell’anime.

La scena in questione vede appunto Usopp e Kaya, come ben sappiamo molto amici nella storia originale. Nonostante questa intimità non abbiamo mai visto un “salto relazionale” tra i due, anche se a quanto pare il live action ha sdoganato questa cosa. Infatti nelle puntate dedicate alla saga con Usopp vediamo effettivamente i due mostrare e liberare i loro sentimenti, coronando tutto con un bacio.

Quindi in questo caso è stato riadattato il materiale di partenza, ponendo fin da subito Usopp in una sorta di relazione con Kaya: vedremo altri genere di mutamenti nel corso della storia? Probabilmente sì. Matt Owens, lo showrunner si era anche esposto sugli easter egg presenti nella storia, incitando il suo pubblico a porre la giusta attenzione al tutto:

“Ci saranno degli easter egg molto interessanti nella serie, quindi prestate molta attenzione. Al momento della produzione di questa serie abbiamo più consapevolezze su One Piece, quindi cercate bene gli elementi presenti all’interno che potrebbero anticipare degli eventi futuri. Poster, giornali, manifesti con le taglie, barili, rum e tanto altro: aguzzate gli occhi”.

Inaki Godoy, Emily Rudd, Taz Skylar, Jacob Romero Gibsone Mackenyu, assumono rispettivamente i ruoli di Monkey D. Luffy, Nami, Sanji, Usopp e Zoro. Il live action non ha ancora donato conferma di una seconda stagione, anche se gli enormi ascolti senza dubbio faranno esplodere a breve un annuncio al riguardo. La prima stagione è uscita il 31 agosto su Netflix ed è composta da 8 episodi.

Fonte Comic Book