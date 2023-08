One Piece – Netflix: arrivano le figure ufficiali del live action

Il live action Netflix di One Piece è pronto ad approdare sulla nota piattaforma streaming e da come potevamo ipotizzare il merchadising dedicato alla produzione in questione non è tardato ad arrivare e dopo le magliette e le mini figure dedicate ai vari protagonisti di One Piece, ecco le action figure di S.H.Figuarts ritraenti gli attori che interpretano Luffy e Zoro nella serie.

Anche se il franchise in questione è colmo di action figure sappiamo benissimo il come una produzione del genere possa commissionare altre materiale da collezione e per questo ci troviamo di fronte a questi prodotti di qualità. Il post che mostra le prime immagini di queste action figure arriva per gentile concessione di @MechanicalJapan:

“Dal live action “One Piece” per Netflix, Bandai Spirits, sotto il marchio Tamashii Nations presenta le S.H.Figuarts dedicate a Monkey D. Luffy e Roronoa Zoro. Prenotazione il primo settembre 2023″. Qui potete ricevere più informazioni e altre foto nel dettaglio. Le figure in questione sono alte 14,5 cm e sono fatte in PVC, mentre Luffy sarà disponibile a gennaio 2024 e Zoro febbraio 2024.

Del live action de "One Piece" para Netflix, Bandai Spirits, bajo la marca Tamashii Nations, presenta las S.H.Figuarts que les dedica a Monkey D. Luffy y a Roronoa Zoro. Reservas 1 de septiembre de 2023. Más información: https://t.co/wVXLzVSu6j pic.twitter.com/VkYiSGoamG — Mechanical Japan (@MechanicalJapan) August 28, 2023

Al momento sono previste solamente queste due ma le statistiche di vendita andranno poi a determinare se è il caso di produrre anche altri pirati e personaggi del live action come Koby, Nami, Sanji, Usopp, Garp e via discorrendo. Senza dubbio sarebbero anche interessanti alcune figure dei Lumacofoni, realizzati non in CGI in questo caso ma utilizzando dei materiali per costruirli con delle fattezze reali, oggettive.

La febbre per il live action sale e tra qualche giorno tutti gli appassionati avranno l’occasione di visionarla. La prima stagione adatta l’arco narrativo dell’East Blue e sarà composta da 8 episodi dalla durata di circa 60 minuti. Il cast è molto affiatato e come se non bastasse sono tutti grandi amanti dell’epopea piratesca creata da Eiichiro Oda.

Fonte Twitter