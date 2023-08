One Piece – Netflix: le prime recensioni sulla serie live action sono positive

A breve il pubblico avrà l’occasione di visionare la serie One Piece targata Netflix, in uscita il 31 agosto. Come leggiamo su Comic Book alcuni hanno avuto l’occasione di vederla in anteprima e fin da subito possiamo capire la validità del prodotto, visti i pareri positivi della maggior parte del pubblico.

Da come è possibile leggere su Twitter i critici hanno innalzato la serie e anche se ha fatto degli adattamenti, come confermato anche da Oda, la suddetta mantiene senza dubbio lo spirito e il cuore del materiale originale e forse potrà essere capace di sdoganare Netflix dalla maledizione legata ai live action.

“La serie è arrivata. Ho visto la serie live action di Netflix e, anche se non posso dire molto, vi voglio lasciare un piccolo commento non scendendo troppo nel dettaglio:

Ho guardato la prima stagione diverse volte. È *buona*.” Leggiamo su uno dei post pubblicati sul noto social in merito alla serie dedicata a One Piece di prossima uscita.

The news is out. I've seen Netflix's One Piece, and while I cannot say much, I can say this before all my coverage goes live: I've watched season one several times now. It is *good* good. — Megan Peters (@meganpeterscb) August 24, 2023

“Ho visto la serie di Netflix e posso confermare che rende giustizia al materiale di partenza e non solo. Penso che i fan dell’anime e i nuovi appassionati del franchise saranno sorpresi da ciò che la serie ha da offrire.

Questo NON è Cowboy Bebop, non lo sottolineerò mai abbastanza.“ Quest’ultima frase trasmette davvero molto e serve a evidenziare di come si sia fatto sostanzialmente un lavoro diverso dalle altre produzioni.

Le prime recensioni sulla serie live action sono positive

I've seen Netflix's One Piece and can confirm, it does the source material justice and then some. I think anime fans and newcomers to the Grand Line will be surprised at what the show has to offer. This is NOT Cowboy Bebop, cannot stress that enough. — Evan (@EVComedy) August 24, 2023

“Dopo i primi minuti di One Piece di casa Netflix, mi sono sorprendentemente commossa per quanto è divertente e così vicino e fedele all’anime e anche al manga. Iñaki Godoy è Luffy letteralmente e il resto del casting è “on fire”. Piacerà a tutti i fan dell’anime e non.” Tali opinioni mettono davvero fiducia e non vediamo l’ora di visionare la serie completa.

After the first few minutes of #OnePieceNetflix, I surprisingly teared up at how much fun it is & so close to the anime. It's the good kind of campy. Iñaki Godoy IS Luffy. The casting is 🔥. Both fans of the anime & not will enjoy. — Laura ลอร'า 劳拉 🍥 (@lsirikul) August 26, 2023

Fonte Comic Book