Boruto: Two Blue Vortex: Sarada è il personaggio più amato del momento

Boruto: Two Blue Vortex ha finalmente debuttato con il suo primo capitolo e segue le stesse dinamiche della serie Shippuden di Naruto. Infatti porta i lettori ad un salto temporale di tre anni. La situazione all’interno del Villaggio della Foglia è molto delicata. Infatti il potere dell’ex membro dell’Organizzazione Kara, Ada, ha portato chiunque a considerare Boruto Uzumaki un nemico pericoloso da eliminare. Tutto il Villaggio crede quindi che Boruto sia responsabile della morte di suo padre. Soltanto Sarada Uchiha è riuscita a sfuggire a questa situazione, e al momento è il personaggio più amato di Two Blue Vortex.

Nel nuovo capitolo di Boruto, il giovane Uzumaki era sorprendentemente assente per la maggior parte del capitolo. Tuttavia a prendere il suo posto è Sarada, diventando la protagonista principale, mentre tentava di convincere Shikamaru che non tutto era come sembrava. Pur non affermando apertamente che tutti erano vittima del potere di Ada, Sarada stava facendo del suo meglio non solo per cancellare il nome del figlio del Settimo Hokage, ma anche quello di suo padre. Sasuke Uchiha è ora considerato un traditore del Villaggio della Foglia per aver aiutato Boruto a fuggire. E Sarada non ha paura di condividere i suoi pensieri sull’argomento.

“Il Settimo una volta riportò in vita mio padre, che si era ribellato e aveva commesso grandi crimini. È diventato Hokage mentre era ancora un Genin. Il mio modello è il Settimo Hokage, non tu” dice la figlia di Sasuke e Sakura a Shikamaru.

Di fatto al momento l’ottavo Hokage è Shikamaru, il che ha senso considerando la sua mente acuta e la posizione di braccio destro di Naruto. Riguardo dell’ex membro di Kara, Ada sta cominciando a sospettare che il suo controllo su Sarada non sia efficace come credeva una volta. Questo perché la giovane Uchiha continua a nascondere la sua capacità di eludere il suo potere.

Nei momenti finali del capitolo, Sarada si confronta con Code, stanco di cercare Boruto per così tanti anni. E proprio quando il momento diventa critico, torna a mostrarsi il figlio del Settimo in modo quasi teatrale, salvando la vita di Sarada. Visibilmente cresciuto, il giovane Uzumaki è chiaramente cambiato rispetto a come i fan l’hanno conosciuto.

Fonte – Comicbook