Boruto: Two Blue Vortex rivela l’ottavo Hokage del Villaggio della Foglia

Finalmente è tornato il manga di Boruto dopo una pausa di ben quattro mese. La serie shonen disegnata di Ikemoto e supervisionata da Masashi Kishimoto, è tornato con un il primo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex.

Il suo capitolo di debutto si concentra particolarmente sul cambiamento del Villaggio della Foglia, come risultato del salto temporale che il manga ha finalmente presentato. Il tempo passato corrisponde a tre anni e per dare il via alle vicende, Sarada sceglie una battaglia con l’Ottavo Hokage.

Ed infatti con il presente articolo vogliamo proprio riportare l’identità del capo del Villaggio della Foglia che sostituirà Naruto.

Prima di proseguire è importante dire che seguiranno alcune anticipazioni del primo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex. Quindi consigliamo a coloro che non l’hanno ancora letto di non proseguire ulteriormente.

Si potrebbe anche individuare. Con Sasuke fuori dal Villaggio con Boruto, la posizione dell’Hokage era scoperta e ad occuparla è proprio Shikamaru Nara.

Probabilmente era quello che moltissimi fan speravano di vedere già da molto tempo. Con Naruto attualmente scomparso e considerato morto da molti, a Shikamaru gli si presenta la richiesta di guidare il villaggio come Ottavo Hokage. Era consigliere di Naruto quando il ninja biondo era al potere, quindi ha senso vederlo prendere il suo posto ora. Per di più, l’ottavo Hokage, Shikamaru Nara, ha il suo consigliere. E questo non è altro che Konohamaru.

Ovviamente, l’ottavo Hokage considera Boruto, come tutto il villaggio, il vero nemico da debellare a causa dell’alterazione della realtà di Ada. Alla fine della prima parte del manga, Ada ha usato la sua Onnipotenza per cambiare la memoria del mondo, finendo per scambiare la vita di Boruto con Kawaki.

Quest’ultimo è ora visto come il figlio di Naruto, mentre si pensa che Boruto sia colui che avrebbe il Settimo. Chiaramente tutto questo non è vero perché Kawaki ha intrappolato Naruto e Hinata in un universo alternativo.

L’unico ninja a non aver subito gli effetti del potere di Ada è Sarada, la quale chiarisce che Naruto è il suo modello piuttosto che Shikamaru. Ora tutti gli occhi sono puntati sul futuro. Code vuole tenere tutto sotto controllo e adescare Boruto attraverso il Villaggio della Foglia, quindi non siamo più lontani dalla resa dei conti di Kawaki con Boruto. Ci si chiede come, se si potrà fare, verrà ristabilito l’ordine e tutti i ricordi dei ninja intrappolati.

Fonte – Comicbook