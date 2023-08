Tekken 8 ha fissato la sua data di uscita ufficiale durante il Gamescom Opening Night Live dello scorso martedì. Bandai Namco con un trailer esplosivo ha rivelato la data di uscita ufficiale dell’iconico picchiaduro, che andrà ad inaugurare il nuovo anno.

La clip svela anche una modalità per il giocatore singolo: l’Aracde Quest. Qui sarà possibile personalizzare l’avatar e tutto il personaggio, rendendo anche per chi non sfrutta la modalità online, il gioco ancora più divertente del solito. Insieme a tutto questo è stata confermata la presenza di 32 personaggi totali nel roster solamente al lancio del titolo, come leggiamo su ANN.

Tekken 8 ha dato il via ai primi test a circuito chiuso per PlayStation 5 il 21 luglio e per Xbox Series X|S e PC via Steam il 28 luglio. Il picchiaduro sarà disponibile anche in occasione di eventi selezionati in tutto il mondo. Il gioco è stato disponibile durante l’evento EVO 2023 dal 4 al 6 agosto.

Tekken 8: un trailer conferma la data di uscita fissata per il 26 gennaio 2024

Il video è di presentazione più che altro, e come accennato conferma la data di uscita, fissata per il 26 gennaio del 2024. Qui ci troviamo di fronte a una vera panoramica di tutti i combattenti, oltre che da alcuni stralci di gameplay.

Tekken 8 uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam: Jin Kazama, Kazuya Mishima, Nina Williams, Jun Kazama, Paul Phoenix, Marshall Law, King, Lars Alexandersson, Jack-8, Ling Xiaoyu, Asuka Kazama, Leroy Smith, Lili e Hwoarang saranno solamente alcuni dei combattenti giocabili, data la presenza di 32 lottatori nel roster al momento del lancio, senza contare ulteriori DLC.

L’ultimo capitolo Tekken 7 è stato distribuito per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC tramite Steam nel giugno 2017. La serie anime Tekken: Bloodline, che segue la trama del gioco di combattimento Tekken 3, ha debuttato su Netflix nell’agosto 2022 iniziando ad ampliare questo bellissimo universo iniziato con la leggendaria PS1.

Fonte Anime News Network