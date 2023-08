One Piece – Netflix: si avvicina il live action con un nuovo poster

Il live action di Netflix riguardante One Piece è sempre più vicino, vista la data fissata per il 31 agosto. Per festeggiare e promuovere questo imminente traguardo, la produzione ha deciso di pubblicare una key visual molto interessante, potenzialmente comprensiva di tutti i personaggi presenti in questa prima stagione.

Nel poster pubblicato vengono messi in risalto ovviamente i personaggi principali e come accennato anche tutti i secondari e anche i terziari, comprensivi di Buggy, Garp, i Marine e gli apprendisti come Koby e anche Helmeppo (entrambi hanno fatto strada dopo il timeskip ndr).

Dai trailer e dalle immagini dal set questo live action fa ben sperare e come accennato sarà distribuito alla fine del mese su Netflix. Questo è solamente un assaggio e giustamente dobbiamo attendere la vera pubblicazione per dare un giudizio complessivo al tutto.

Questa serie in live action sarà composta da 8 episodi e da come già sapevate adatterà il primo grande arco del manga di One Piece: l’East Blue. Lo stesso Oda è stato coinvolto nella produzione come supervisore produttivo, mentre Matt Owens e Steven Maeda sono i principali showrunner.

Il cast principale che veste i panni dei Mugiwara è guidato da personaggi del calibro di Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nel ruolo di Usopp e Taz Skylar nel ruolo di Sanji.

This crew looks good in ink. Take a closer 👀 at the brand new illustrated art for #OnePieceNetflix. pic.twitter.com/qcqb3JbyRm — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 22, 2023

Il cast esteso di One Piece comprende anche Morgan Davies nel ruolo di Koby, Ilia Isorelýs Paulino nel ruolo di Alvida, McKinley Blecher nel ruolo di Arlong, Jeff Ward nel ruolo di Buggy, Vincent Regan nel ruolo di Garp, Aidan Scott nel ruolo di Helmeppo, Peter Gadiot nel ruolo di Shanks, Jean Henry nel ruolo di Fullbody, Len-Barry Simons nel ruolo di Chew, Alexander Maniatis nel ruolo di Klahadore, Steven Ward nel ruolo di Mihawk e altri ancora.

