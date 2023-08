Tra le uscite Planet Manga del 24 agosto 2023 troviamo, sotto l’etichetta Disney Manga, il penultimo volume di Kingdom Hearts II Silver, il manga tratto dal videogioco di culto che vede anche la partecipazione di icone come Pippo e Paperino, e gli ultimi due di Amarsi, Lasciarsi, la serie romantica di Io Sakisaka.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 24 agosto 2023.

Le uscite Planet Manga del 24 agosto 2023

Vagabond Deluxe 29

7,00 €

Musashi Miyamoto, ormai celebre in tutto il Giappone come il miglior spadaccino esistente, è arrestato e rinchiuso in una cella, colpevole di aver combattuto una battaglia illegale, contro più di settanta uomini. Il monaco Takuan accorre in suo aiuto: è il momento di un confronto, di riflettere su quanto è accaduto e su cosa succederà, di scavare in fondo all’anima, senza paura di scoprire qualcosa di spiacevole…

Vagabond Deluxe 30

7,00 €

Dal celebre romanzo storico Musashi Miyamoto, di Eiji Yoshikawa, il grande autore di fumetti Takehiko Inoue ha tratto Vagabond, un manga bellissimo e toccante. Musashi Miyamoto, lo spadaccino probabilmente più forte del Giappone della sua epoca, riflette su ciò che ha fatto, sulla strada che ha percorso, e pensa a tutte le persone che ha ucciso. Intanto, Kojiro Sasaki, il guerriero sordo che forse è l’unico in grado di competere con Musashi, riceverà una proposta di lavoro. Mentre uno si allontana sempre più dal mondo reale, l’altro ci si avvicina a grande velocità. Qual è il senso ultimo della via della katana? Serve solo a uccidere?

Amarsi, Lasciarsi 11

Planet Ai

5,20 €

L’ex di Akari è tornato all’attacco e ha chiesto alla protagonista di rimettersi insieme. Cosa risponderà la protagonista? Sceglierà lui o continuerà ad amare in silenzio Kazuomi? E quest’ultimo lascerà che gli soffino da sotto il naso la ragazza?

Amarsi, Lasciarsi 12

Planet Ai

5,20 €

UN TOCCANTE E SORPRENDENTE ULTIMO VOLUME Akari, Yuna, Rio e Kazuomi hanno trovato la felicità e l’amore. Sembra il finale perfetto per la loro storia tormentata, ma sta per accadere qualcosa che cambierà tutto! Cosa ha in serbo il futuro per i protagonisti?

Naruto il Mito 21

5,20 €

Sasuke sceglie di accettare l’invito di Orochimaru e di fuggire dal Villaggio della Foglia, ma una squadra d’eccezione, formata da soli genin, parte subito alla sua ricerca!

Naruto il Mito 40

5,20 €

L’esplosiva conclusione dello scontro fra Sasuke e Deidara! L’incontro fra Naruto e Itachi! Una pericolosissima missione per Jiraiya e nuove sconvolgenti rivelazioni su Alba!

Nana Reloaded Edition 7

7,00 €

A OGNI CONCERTO DEI BLAST I FAN SONO SEMPRE PIÙ SCATENATI… …al punto che una casa discografica ha iniziato a interessarsi a loro! Ma che cosa penserà Hachi del futuro luminoso che sembra aprirsi per Nana e per gli altri? Comincia poi a dipanarsi il mistero di Shin, il più giovane membro della band.

Nana Reloaded Edition 8

7,00 €

Nana e la band dei Blast stanno facendo prove su prove per prepararsi al loro debutto professionistico. Intanto, Hachi cerca di vivere serenamente la sua storia con Nobuo dei Blast. Ma cos’è quella nube nera che si scorge all’orizzonte? Un numero di svolta per il capolavoro dell’autrice di Paradise Kiss e Cortili del cuore!

Kingdom Hearts II Silver

9,00 €

SCONCERTANTI SORPRESE

Arrivati nel quartier generale dell’Organizzazione XIII, Sora, Pippo e Paperino sono pronti a tutto pur di liberare Kairi dalla prigione in cui è stata rinchiusa. Ma ad attenderli non troveranno solo i nemici… Basterà il coraggio a far superare ai protagonisti gli ostacoli che si stagliano all’orizzonte?