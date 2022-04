Kingdom Hearts 4 è stata annunciato improvvisamente, scombussolando tutti gli appassionati della storica saga della Square Enix.

L’annuncio è arrivato tramite un primo filmato in lingua giapponese, che anticipava l’incredibile annuncio, insieme a due titoli per mobile (IOS/Android).

A breve distanza dall’evento trasmesso in occasione del XX anniversario della serie, Square Enix ha condiviso un ulteriore filmato in versione inglese, che potete visionare ad inizio articolo per una comprensione maggiore.

Intanto nel corso dell’articolo troverete quello originale; nel frattempo descriviamo tutto nell’articolo per chi non ha tempo per tradurre l’inglese.

Il filmato si apre con una voce narrante:

Se non si tratta della fine che speravi, se ti senti triste e disperato, allora abbandona questo mondo e raggiungine immediatamente un altro. Hai infinite vie, molteplici soluzioni. Però, se ti lasci questo mondo alle spalle, non sperare di tornare quando vuoi.

Frasi potenzialmente rivolte a Sora, visto che ad apertura video lo troviamo sdraiato in quello che somiglia vagamente al nostro mondo. Successivamente, accanto a Sora compare una ragazza, un personaggio totalmente inedito: Strelitzia.

La ragazza ci informa che Sora è arrivato in questo mondo solamente da sette giorni e da allora il guerriero del Keyblade è rimasto assopito per tutto il tempo.

Denominata Quadratum, l’area presente nella clip, come già accennato, assomiglia notevolmente al nostro mondo: tra grattacieli e arterie stradali popolate da automobili, i dubbi sono più che risolti.

Nonostante nella clip Quadratum è descritto come somigliante ad un aldilà, piuttosto che a un mondo reale vero e proprio. Al di la di tutto con Kingdom Hearts IV, prenderà il via un nuovo arco narrativo, denominato da Square Enix “Lost Master Arc”.

In attesa di ulteriori dettagli, nel video abbiamo la conferma della presenza di Pippo e Paperino, che sono già sulle tracce di Sora.

I due personaggi Disney senza ombra di dubbio si sono cacciati in guai grossi; infatti i due amici si ritrovano con una misteriosa figura alle spalle, anticipata da una fiamma azzurra.

Il trailer include anche la seguente citazione:

Il cuore risiede all’interno dell’anima. L’anima è comandata dal destino verso la giusta destinazione.

Una grande notizia che rivela tutto e niente. Intanto restiamo in attesa e vi terremo aggiornati per quanto riguarda le novità di casa Square Enix che per i 20 anni della saga ha fatto un regalo meraviglioso ai propri fan.