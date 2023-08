Tra le uscite J-POP Manga del 23 agosto 2023 si segnala il box da collezione che contiene la miniserie completa Hina Change, un originale racconto di formazione vicino ai temi LGBTQI+.

Hina e Ren, storici amici d’infanzia e oggi compagni di liceo, condividono il dono magico di potersi scambiare i corpi. Un giorno, senza averci riflettuto troppo sopra, Ren trasferisce la propria mente nel corpo di Hina e, alla “guida” di questo, approccia il ragazzo del quale, segretamente, è innamorato. La situazione a questo punto prende una piega inattesa e dal sapore dolceamaro.

Arrivano anche gli attesi secondi volumi della serie romance fantasy Il mio Matrimonio Felice e dell’originale storia di orrore e amicizia L’estate in cui Hikaru è morto.

Continuano Canis 6 – The Speaker IV, I quattro fratelli Yuzuki 8, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 13, Night By Night Monologue – Twilight Out Focus 4, So I’m A Spider, So What? 12 e Re: Zero – Starting Life in Another World. The Frozen Bond 1.

Le uscite J-POP Manga del 23 agosto 2023

Hina Change – BOX (Vol. 1-3)

di Gaku Kajikawa

20,70 €

Hina e Ren sono due liceali che da bambini scoprirono di avere un potere straordinario: incrociando i mignoli, possono scambiarsi i corpi. Con il tempo i due amici si allontanano, finché un giorno Ren, ferito dal rifiuto dell’amico Makoto che non ricambia il suo amore omosessuale, decide di confessarsi con Hina. L’amica decide così di prestargli il proprio corpo e Ren, preso dall’impeto del momento, commette un grave errore.

Il mio Matrimonio Felice 2

di Akumi Agotogi e Rito Kohsaka

6,50€

Miyo Saimori, giovane fanciulla nel Giappone del XIX secolo, non desidera che una piccola dose di gioia. Nonostante la sua famiglia possegga abilità sovrannaturali da generazioni, Miyo non ne ha ereditata alcuna e, in casa, è considerata alla stregua di un peso morto, evitata da tutti e trattata come una serva dalla sua violenta matrigna. Raggiunta l’età da marito, Miyo viene data in sposa all’erede della famiglia Kudo, noto per essere un uomo crudele e spietato. Rassegnata al suo destino, la ragazza scopre però che il futuro marito, pallido e bello, è tutt’altro che un mostro. Mentre i due prossimi sposi aprono lentamente i loro cuori l’un l’altra, entrambi realizzano che l’altro potrebbe incarnare una concreta possibilità di trovare davvero l’amore e la felicità.

L’estate in cui Hikaru è morto 2

di Mokumokuren

6,90€

Yoshiki e Hikaru vivono in un paesino ai piedi di un monte, sono cresciuti insieme, anche perché lì non c’è nessun altro della loro età. Un giorno, Yoshiki si accorge che quello che credeva Hikaru è in realtà qualcos’altro. Qualcosa che ha preso il suo posto. Per non perdere il suo amico, però, decide di continuare a stargli accanto come se nulla fosse successo. Da quel momento nel paese cominciano a verificarsi strani incidenti…

Canis 6 – The Speaker IV

di Zakk

6,90€

Per poter trovare le prove che la MRCH era coinvolta nel traffico di esseri umani, Nobu, Hal e Sam contattano una dopo l’altra persone che sapevano in che cosa consisteva il programma di sostegno alla comunità. I tre prendono di mira Chase, l’amico di Ryo, considerato una pedina fondamentale per portare a termine il loro piano. Sfruttando il ragazzo, che altri non è che il brillante hacker conosciuto come “ERT”, Sami riesce a infiltrarsi nel sito web di aste illegali di informazioni di Azami. Cosa scoprirà, una volta lì?

I quattro fratelli Yuzuki 8

di Shizuki Fujisawa

6,00 €

Hayato si ritrova a partecipare a un gokon dietro insistenza dei suoi fratellini, spaventati all’idea che possa rimanere da solo a vita. Qui incontra una ragazza con cui sente una certa affinità e la loro relazione sembra quasi farsi subito seria… ma la verità è che quella porta guai! I quattro fratelli rischiano di dividersi per sempre, ma Saki e Sakura accorrono in loro aiuto!

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 13

di Coolkyousinnjya

6,50€

Tohru si scontra con un robot aspirapolvere, Elma rimane incollata a Lucoa per vedere com’è una sua giornata tipo, Kanna gioca a fare la detective in un’agenzia investigativa, Ilulu sfida Fafnir in combattimento… Potentissimi draghi che cercando a modo loro di vivere la quotidianità scoprendo via via la società umana. E al centro di questo microcosmo c’è sempre miss Kobayashi, per un tredicesimo volume di quadretti quotidiani che potrebbero quasi sembrare ordinari!

Night By Night Monologue – Twilight Out Focus 4

di Jyanome

14,90€

Shion Yoshino sogna un amore come quelli dei manga per ragazze. Il suo obiettivo al liceo è trovarsi un fidanzato figo! Però è più dura di quanto sembri. A caccia di uomini affascinanti, si iscrive al club di cinema e si “scontra” con Rei Inaba che non solo lo bacia, ma gli propone anche di mettersi insieme! Shion desidera ardentemente un ragazzo e Rei è anche il suo tipo, ma il senpai ha i suoi piani…

So I’m A Spider, So What? 12

di Okina Baba e Asahiro Kakashi

6,50€

“Dopo essermi evoluta in Arachne, in qualche modo sono riuscita a cavarmi d’impiccio e a riconciliarmi con la sovrana dei demoni. Adesso, però, mi sono messa in viaggio con lei, una vampiretta e il suo servitore. L’avventura in cui si è lanciato il nostro party di reietti si prospetta davvero difficile…”

Re: Zero – Starting Life in Another World. The Frozen Bond 1.

di Tappei Nagatsuki e Minori Tsukahara

6,50€

La grande foresta di Elior, avvolta da neve e ghiaccio, è un luogo da cui le persone stanno alla larga. Emilia, una giovane temuta a causa della sua somiglianza con la Strega dell’Invidia, e Puck, uno spirito dalle sembianze feline, vivono segretamente nelle profondità di questi boschi. Malgrado le emozioni sepolte nel profondo dei loro cuori e il senso del dovere, il tempo sembra cristallizzato. Nonostante siano abbastanza vicini da toccarsi, non si stringono mai… Su quel mondo che ritenevano immutabile, stanno per abbattersi senza pietà le fiamme del destino…