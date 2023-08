One Piece – Netflix: mostrata la versione live action di Zeff in una nuova immagine

One Piece di Netflix uscirà sulla nota piattaforma streaming il 31 agosto e la produzione sta pubblicando sempre nuovi poster e alcune immagini dal set. Stavolta, così come leggiamo su Comic Book, abbiamo la possibilità di ammirare la prima versione live action di Zeff, il capo cuoco di Sanji all’interno del Baratie.

Oltre che capo Zeff si presenta come il mentore di Sanji, interpretato nella serie da Taz Skylar. Eravamo molto curiosi in merito e finalmente abbiamo delle piccole rivelazione che pongono il pubblico sempre più vicino a questo tanto atteso prodotto, avente al suo interno anche lo stesso Eiichiro Oda come supervisore.

Prima che mentore e capo nel Baratie, Zeff era il capitano dei Pirati Cook e proprio durante una delle sue avventure incontrò un piccolo Sanji. Intrappolati su un isola durante un naufragio, i due si ritrovano insieme per settimane e proprio per questo riescono a creare un legame unico.

L’attore è Craig Fairbrass, già noto dai fan di Call of Duty per il ruolo di Simon “Ghost” Riley. In questo caso abbiamo un volto e una voce già conosciuta e il pubblico di certo non vede l’ora di ammirare il rapporto tra i due anche nella serie live action: chissà quanto peso sarà dato al flashback con al centro i due personaggi.

One Piece – Netflix: mostrata la versione live action di Zeff in una nuova immagine

You don’t need a reservation at the Baratie for this first look at Zeff. #OnePieceNetflix pic.twitter.com/yVrw22IATl — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 18, 2023

Tramite la pagina Twitter ufficiale di Netflix possiamo avere un primo sguardo del personaggio e così come tutti gli altri sembra davvero molto simile alla controparte originale. Anche lo stesso Skylar ha ammesso di essersi allenato molto per il ruolo, volendo ottenere le stesse movenze di Sanji, personaggio da lui interpretato.

La data di pubblicazione si avvicina e le foto dal set sembrano convincere sempre di più, mentre il pubblico non vede l’ora di poter ammirare tutta la serie TV come si deve, avendo così una visione completa di questo live action.

Fonte Comic Book