Il Grande Libro di Flash: ottant’anni di avventura nel tempo | Recensione

Tobia Brunello 2023-08-19T13:00:10+02:00 Autori: Garder Fox, Carmine Infantino, Robert Kanigher, Mark Waid, Geoff Johns, altri Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: America Prezzo: € 25,00 Cartonato a colori 18.3×27.7. – 400 pagine Data di pubblicazione: 15/06/2023

In occasione dell’uscita del film di Flash nelle sale cinematografiche Panini ha dedicato un Grande Libro, ovvero un volume DC Anthology, anche al Velocista Scarlatto.

Questi volumi di grande formato e impaginazione (ad un prezzo decisamente contenuto in rapporto a dimensioni e spessore) sono degli ottimi excursus attraverso la lunghissima storia editoriale dei personaggi DC, tramite alcune storie particolarmente interessanti e numerosi articoli di approfondimento.

Nel caso di Flash, raccontare la storia del personaggio significa dedicare questo Grande Libro a ben più di un’incarnazione del personaggio, dato che nella continuity ufficiale DC si sono succedute ben quattro persone sotto la maschera di Flash, senza considerare i vari personaggi collaterali.

Il libro in realtà glissa quasi completamente, citandolo solo in qualche articolo, sul quarto Flash, quello che ha avuto la carriera più breve, ovvero Bart Allen (decisamente più famoso come Impulse che per il suo breve periodo come Flash), dedicando invece ampio spazio ai tre Flash più importanti: Jay Garrick, Barry Allen e Wally West.

Per quanto riguarda Jay Garrick, l’originale Flash degli anni ‘40, vengono proposti il suo esordio da Flash Comics #1 di Gardner Fox e Harry Lampert, e l’ultima sua avventura della Golden Age da Flash Comics #104, di Robert Kanigher e Carmine Infantino, che peraltro introduce il Flash Rivale, la prima “controparte malvagia” del velocista.

Fun Fact For The Day: Did you know Smoking was part of the reason that Jay Garrick got his Powers??? In Flash Comics #1, it explains that while Jay was taking a smoke break, he accidentally knocked over the chemicals and passed out He woke up and became our 1st speedster😭⚡️ pic.twitter.com/s3RC3NThx6 — Mercury (@Mercury2313) July 9, 2023

Si salta quindi al fondamentale Showcase #4 del 1956, l’albo che ha segnato l’inizio della Silver Age dei comics americani con l’introduzione della nuova versione di Flash, quella che avrebbe fatto la storia, ovvero Barry Allen. Sono sempre Robert Kanigher e Carmine Infantino a firmare quest’episodio storico (con un maestro come Joe Kubert alle chine).

L’excursus lungo la Silver Age continua con Flash #110, che vede l’introduzione di Wally West nei panni di Kid Flash, il nipote della fidanzata di Barry Iris che, colpito dallo stesso incidente di Flash, sviluppa gli i poteri del suo idolo.

wally west’s first appearance

— flash(1959) #110 pic.twitter.com/ZiBGAZWxiE — best of wally west (@archiveswally) September 10, 2021

Un’assenza notevole in questo Grande Libro è Flash #123, la storia che ha praticamente introdotto il concetto di Multiverso DC con l’incontro tra Jay Garrick e Barry Allen (vi è presente un successivo remake firmato da Grant Morrison e Mike Parobeck da Secret Origins #50 del 1990), ma possiamo leggere il secondo team-up tra i due Flash tratto da Flash #129 del 1962, di Gardner Fox e Carmine Infantino, che vede anche la presenza di due classici Nemici come Captain Cold e Trickster.

Il capitolo dedicato alla Silver Age si chiude con Flash #165, dove stavolta Infantino disegna un soggetto di John Broome, in cui l’Anti-Flash (poi noto anche come Professor Zoom) Eobard Thawne, criminale proveniente dal futuro, cerca di interferire (senza successo) con il matrimonio tra Barry Allen e Iris West.

The Flash @CW_TheFlash @TheCW #TheFlash TV Show not the 1st time Barry Allen and Iris West got married. Way back in the Sliver Age Barry and Iris 1st got married in The Flash #165 released in 1966 #WestAllen #SliverAge @DCComics @thedcnation @TheFlashPodcast @scarletVelocity pic.twitter.com/nVGHtvZuRr — Kenny Kraly Jr. (@kennykraly) July 18, 2022

Ci si immerge nella Bronze Age dapprima con una “storia immaginaria” di Cary Bates e Irv Novick da DC Special Series #1 (che affronta l’ipotesi che l’assistente di Barry, Patty Spivot, possa diventare una Miss Flash) e soprattutto con New Teen Titans 20 del 1982, in cui Marv Wolfman e George Perez realizzano una storia completamente narrata in forma epistolare da Wally West, Kid Flash, in cui racconta dei compagni TItans ai genitori. Si respira proprio il cambio radicale di stile narrativo che Wolfman e Perez hanno portato alla DC con la loro serie, accompagnando la compagnia alla rivoluzione che avrebbe rappresentato Crisi Sulle Terre Infinite.

Gli anni ‘90 post-Crisis hanno quindi visto Wally West assumere i panni di Flash, e lo incontriamo subito in una storia al cardiopalma ambientata ad alta quota di William Messner-Loebs e Greg LaRocque tratta da Flash #54, che illustra chiaramente l’eroismo del personaggio.

Some of my favorite comic pages of all time. From Flash 54 by William Messner-Loebs and Greg LaRocque. Despite all the odds, the hero makes the leap. Tributed this in Batman #1. pic.twitter.com/CnMRxief5N — Tom King (@TomKingTK) April 14, 2020

Ma se parliamo di anni ‘90 e Flash non si può prescindere da Mark Waid e Mike Wieringo, il team creativo che ha consolidato Wally West nel ruolo del Velocista Scarlatto: il duo qui è rappresentato da una storia, tratta da Flash #91, in cui compare anche l’altro velocista Max Mercury, che l’avrebbe introdotto al concetto di Forza della Velocità. Storia che vede la prima apparizione in un cameo di Bart Allen, che poi sarebbe diventato Impulse e anche, per breve tempo, il quarto Flash.

max mercury and the art of zen superspeed

(waid, wieringo, flash #91, 1994 cuanto amor) pic.twitter.com/qe8h6p85DA — amadeo ⭐⭐⭐ (@kingmob84) September 23, 2015

C’è spazio anche per un’avventura flashback di Wally, firmata da Tom Peyer e Humberto Ramos, tratta da Flash Annual #8, che racconta del suo secondo giorno come Kid Flash e del rapporto speciale con sua zia Iris.

Si rivede anche Jay Garrick, invecchiato e ormai anziano mentore degli altri Flash, ma sempre attivissimo come supereroe in un episodio scritto da Mark Millar e Grant Morrison e disegnato da Paul Ryan, tratto da Flash #134.

The Flash #134: I really enjoyed this one-off story about Jay Garrick looking for The Thinker’s cap to help him stave off cancer. It had a great narrative engine that enabled it to really explore its themes around aging and retirement. A real treat. #GMosJLA pic.twitter.com/MSthIpkXMT — Comics Bookcase (Zack Quaintance) (@ComicsBookcase) March 27, 2021

Il Grande Libro di Flash continua con un racconto di Geoff Johns e Scott Kolins, tratto da Flash #174, incentrato sul rapporto tra Wally e la fidanzata Linda Park, le due pagine riassuntive delle origini di Barry di Paul Dini e Alex Ross tratte da JLA: Secret Origins e lo speciale DC Comics Presents: The Flash di Jeph Loeb e Ed McGuinness, ispirato alla celebre copertina Silver Age di Flash #163.

Si passa quindi ad una bella storia tratta da Justice League #20 del 2008, di Dwayne McDuffie e Ethan Van Sciver in cui Wally si confronta con Wonder Woman riguardo al suo impegno nella Justice League.

Justice League of America Vol. 2 #20 “Back up to Speed”, published on April 23, 2008. One of the very first comic book issues I’ve bought & read when I was ten years old. This story written by Dwayne McDuffie made me a fan of comics, DC, Justice League, and of course, The Flash. https://t.co/Hnf0lQMKbj pic.twitter.com/BudU5dhpuV — Ricochet ⚡ (@arts_rico) May 23, 2020

Segue quindi il serial tratto da Wednesday Comics #1-12 del 2009, strutturato come una serie di “tavole domenicali” di Karl Kerschl e Brendan Fletcher, una storia di viaggi nel tempo e paradossi temporali con protagonisti Barry Allen, Iris West e Gorilla Grodd.

Si arriva quindi alla continuity post-Flashpoint, con le origini di Barry Allen rinarrate in Flash #0 di Francis Manapul e Brian Buccellato del 2012, la storia che ha di fatto tracciato la strada per la versione cinematografica interpretata da Ezra Miller.

Il Grande Libro si chiude con una storia tratta da The Flash: Season Zero #1, fumetto spin-off della fortunata serie televisiva andata in onda per 9 stagioni su The CW con protagonista Grant Gustin, vera e propria spina dorsale del cosiddetto Arrowverse. Questa storia, disegnata da Phil Hester, è ambientata agli esordi delle avventure del Flash televisivo ed è scritta dagli sceneggiatori della serie Andrew Kreisberg, Katherine Walczak e Brooke Eikmeier, ma è purtroppo interrotta nel bel mezzo dell’azione lasciando la trama decisamente in sospeso.

In definitiva questo Grande Libro di Flash presenta numerose storie mediamente di buonissima fattura, perfettamente esemplificative del periodo storico in cui sono state realizzate e che offrono al lettore la possibilità di conoscere bene il supereroe dalla dimensione più umana di tutto il pantheon DC.

Perché nonostante siano quasi illimitati, i poteri di Flash nascono da un concetto ben comprensibile dai lettori (muoversi il più velocemente possibile). Ma ancor più evidente è come, tra tutti i maggiori supereroi DC, Flash sia quello in cui i lettori hanno più facilità ad immedesimarsi, in particolare con la versione incarnata da Wally West: un eroe che proviene da una dimensione popolare, senza particolari traumi infantili o segreti inconfessabili, ma solo una genuina voglia di fare del bene attraverso dei poteri che, oltretutto, offrono anche la possibilità di divertirsi un sacco.