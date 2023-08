Speed Force, la nuova serie dedicata alla Flash Family

A novembre la DC lancerà Speed Force, una nuova serie con protagonisti i membri della Flash Family Wallace “Ace” West, alias Kid Flash, e Avery Ho, il Flash della Cina.

La serie principale di Flash sta per avere un nuovo status quo e un nuovo team creativo nell’ambito dell’iniziativa Dawn of DC, con il rilancio del mese prossimo affidato allo scrittore Si Spurrier e all’artista Mike Deodato Jr, ma l’Alba della DC illuminerà anche gli altri velocisti.

La serie Speed Force sarà scritta da Jarrett Williams e illustrata da Daniele Di Nicuolo.

⚡️HEY!⚡️

The news is out!

I’m joining @JarrettWilliams for my very first own @DCOfficial miniseries #SPEEDFORCE!

Join us on this new run! (Pun intended)

I can’t wait to stretch their muscles and dynamism to beyond their limits…cya in November!⚡️

Cover colors by @fxstudiocolor pic.twitter.com/npg4LgXOa2

— Daniele Di Nicuolo (@DiNicuolo_) August 17, 2023