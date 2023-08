One Piece: Netflix potrebbe rilasciare tutti gli otto episodi il 31 agosto

One Piece è probabile la serie shonen in corso più famosa di sempre, che vanta una fandom vastissimo che si estende in ogni angolo del mondo. Eiichiro Oda ha cominciato a disegnare le avventure del protagonista principale, Monkey D. Rufy nel 1997, e dopo oltre 20 anni, non ha concluso il suo manga. C’è da dire che al momento One Piece si trova nel suo arco narrativo finale, ma ci vorrà del tempo prima di vedere fine definitiva del manga.

Ci sono tanti appuntamenti ai quali i fan non possono assolutamente mancare, e quello più importante e imminente, è il debutto del primo adattamento live-action di sempre ispirato alla serie shonen di Oda. Infatti debutterà su Netflix alla fine del mese corrente, quindi il 31 agosto. E con il presente articolo vogliamo riportare un aggiornamento molto importante che riguarda proprio la pubblicazione degli episodi del live-action.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#OnePieceNetflix Like other Netflix dramas, One Piece Netflix Live Action Series will broadcast all 8 episodes at once on August 31! pic.twitter.com/tDsuDTB7GO — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) August 17, 2023

Come si può vedere da questo aggiornamento, pare che Netflix rilascerà tutti gli otto episodi del live-action nello stesso giorno di debutto. Non dovrebbe sorprendere, in quanto è una caratteristica del servizio streaming più famoso di sempre. Se così fosse, allora tutti i fan potranno tuffarsi completamente nel mondo ricreato da Matt Owens e Steven Maeda.

L’annuncio del progetto live-action risale a luglio 2017, quando Hiroyuki Nakano rivelò che le case di produzione Tomorrow Studios e Shueisha avrebbero iniziato la produzione di un adattamento televisivo in live action del manga One Piece. L’obiettivo era di celebrare il 20º anniversario della serie. Ma chiaramente è molto più di questo, in quando Eiichiro Oda ha preso attivamente parte al progetto ricoprendo il ruolo di produttore esecutivo. La sua presenza ha permesso agli altri collaboratori e professionisti di rimanere il più fedeli possibili agli eventi del manga.

Tuttavia alcune scene non saranno presenti in quanto non si potevano rappresentare in un live-action. Le riprese sono iniziate il dell’anno scorso e si sono concluse il 22 agosto successivo. Una parte di esse si sono svolte a Città del Capo, in Sudafrica, presso i Cape Town Film Studios.