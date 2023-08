Undead Unluck: l’anime debutterà il 6 ottobre di quest’anno

Undead Unluck è un manga scritto e disegnato da Yoshifumi Tozuka, che ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shōnen Jump della casa editrice giapponese di Shueisha da gennaio 2020. I singoli capitoli sono poi raccolti e pubblicati in volumi tankōbon. Si tratta di una delle serie shonen che ha riscosso un importate successo, quest’ultimo attestato da alcuni premi e riconoscimenti. Infatti si è aggiudicato la sesta edizione del Next Manga Award, piazzandosi al 1º posto su 50 candidati con 31.685 voti. Successivamente il manga si è classificato quattordicesimo nella guida di Takarajimasha nell’elenco dei migliori manga del 2021 per lettori di sesso maschile.

Ma con il presente articolo vogliamo riportare la data di uscita ufficiale dell’adattamento anime di Undead Uncluck. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Undead Unluck TV Anime will start broadcasting on October 6th, 2023. Series will also hold a Special Premiere showing Episodes 1 & 2 and featuring Casting Talks on October 1st, 2023. pic.twitter.com/mZ5tnKZAMQ — Shonen Jump News (@WSJ_manga) August 17, 2023

Come si può vedere dall’annuncio, l’adattamento anime di Undead Unluck debutterà a partire dal 6 ottobre di quest’anno. La serie presenterà anche una premiere speciale che mostrerà in anteprima i primi due episodi dell’anime, insieme al cast.

L’annuncio dell’anime che adatta gli eventi nati dalla mente di Yoshifumi Tozuka, risale al 28 agosto 2022. Questo sarà prodotto dallo studio di animazione TMS Entertainment e animato da David Production. La serie sarà diretta da Yuki Yase e Hideyuki Morioka lavorerà al design dei personaggi. Le aspettative dei fan sono chiaramente alte, considerato anche lo studio di animazione. TMS Entertainment infatti è famoso per aver adattato storie come quella di sono Detective Conan, Monster Rancher, D.Gray-man, Dr. Stone e Rent a Girlfriend.

Le vicende di Undead Unluck ruotano attorno alla protagonista Fuuko, una ragazza che ha l’abilità di portare sfortuna a chiunque la tocchi. Convinta di non poter trovare la felicità nel mondo, prende la drastica decisione di togliersi la vita. Tuttavia proprio nel momento decisivo, un misterioso uomo che si fa chiamare Undead la salva. Si tratta di una personalità bizzarra in quanto apparentemente immortale e costantemente nudo. Dopo aver scoperto dell’abilità di Fuuko, Undead decide di seguirla e proteggerla finché non attirerà su di sé una sfortuna talmente grande, da riuscire a ucciderlo e porre fine alla sua lunga vita.