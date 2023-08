Mushoku Tensei: il mangaka parla della rappresentazione della schiavitù nella serie

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation ha fatto il suo atteso ritorno sul piccolo schermo quest’estate con la seconda stagione animata. Prodotta dallo studio di animazione Bind, con il presente articolo vogliamo riportare le parole del mangaka, Rifujin na Magonote, sulla rappresentazione della schiavitù nella serie.

Nel sesto episodio di Mushoku Tensei, il protagonista Rudeus Greyrat acquista una schiava bambina di nome Julie per creare figures per Zanoba. Il recente sviluppo ha acceso nuovamente diversi dibattuti tra i fan sulla rappresentazione della schiavitù. Ricordiamo che Mushoku Tensei era già finito sotto l’occhio del ciclone per via di alcune scene che si concentravano un pò troppo sull’attrazione sessuale per le ragazze in età prepuberale.

L’autore della serie, Rifujin na Magonote ha commentato la rappresentazione della schiavitù direttamente sul suo profilo Twitter. Ha infatti scritto che Rudeus in realtà non prova alcun sentimento di odio per la schiavitù. Sente che non è necessariamente vero che tutti gli individui siano universalmente più infelici in quanto schiavi, rispetto a come si sentivano prima di diventarlo. “Mentre il rapimento è malvagio, non si può dire con certezza che la schiavitù stessa sia malvagia” confessa il mangaka. Conclude dicendo che non vuole imporre il proprio senso di giustizia a una cultura che non conosce.

Rifujin na Magonote ha aggiunto ulteriori dettagli sulla sua serie. Ha scritto che il cugino di Rudeus, Luke, aveva affrontava diversi problemi mentre viveva in un dormitorio femminile. L’autore di Mushoku Tensei allude al fatto che Fitz (Sylphiette, travestita da uomo) vive nel dormitorio delle donne. Mentre la residenza del compagno di guardia Luke non è ancora nota. Nel tweet, Rifujin na Magonote conferma che Luke si trova nello stesso dormitorio ed è noto per godere della compagnia delle donne.

La seconda stagione di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation sarà suddivisa in due parti. La prima metà ha fatto il suo debutto ufficiale il 2 luglio su Crunchyroll. Si tratta di una serie di light novel di Rifujin na Magonote che narra le avventure di un uomo senza lavoro e senza speranza che si reincarna in un mondo fantastico conservando i suoi ricordi. Ora è determinato a vivere la sua nuova vita senza rimpianti.

Fonte – Anime News Network