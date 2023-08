House of Lee è un progetto annunciato di recente davvero molto interessante e da come potete intuire mette al centro il noto artista marziale Bruce Lee, ancora oggi una delle leggende più amate dalla popolazione mondiale. Lo studio di Shannon Lee e lo Shockunit Studio si occuperanno della produzione della serie, ispirata alla vita di Bruce.

Il trailer è molto interessante e senza dubbio vuole richiamare le produzioni anime degli anni settanta/ottanta, come ad esempio l’Uomo Tigre o anche Ken Il Guerriero, giusto per citarne alcuni. La trama sarà ispirata dalla vita dell’artista marziale, anche se avrà delle componenti fantasy. Infatti Bruce Lee dovrà mettere su una squadra capace di sventare una minaccia oscura che incombe sul mondo.

Stando alle parole di Shannon Lee la trama dell’anime in questione sarebbe stata ispirata alle parole del padre: “Coloro che non hanno la consapevolezza di camminare nelle tenebre, non saranno mai capaci di cercare e trovare la luce”. Tale citazione ricorda anche parte della vita dell’artista marziale, dove lui con tutti i suoi discendenti ha cercato per anni di sfuggire a una maledizione antica, così come leggiamo nei suoi libri e vediamo nel film biopic “Dragon”.

House of Lee: analisi del trailer di presentazione

Da come visto nella clip dalla durata di 30 secondi, House of Lee si presenta come un anime “classico” se così vogliamo dire, visto che non si rifà ai canoni di animazione moderni ma anzi, lascia spazio a uno stile anni settanta, cercando di ricalcare le pellicole storiche di Bruce Lee. Niente da dire al momento, se non che la clip fa il suo lavoro e immerge anche i novizi in un mondo diverso da quello visto nel panorama degli anime.

Al momento non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale, anche se al momento il tutto sembra essere fissato per il 2024. Cosa ne pensate del trailer?

Fonte Comic Book