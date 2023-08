House of Lee: annunciato il primo progetto anime basato su Bruce Lee

House of Lee sarà il titolo del primo progetto anime basato sulla leggenda delle arti marziali Bruce Lee. Questa novità importante arriva con un primo trailer condiviso dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Produced by Bruce Lee's daughter Shanon Lee, Shibuya & Bruce Lee Entertainment Release Date: 2024/2025pic.twitter.com/38Gp67EGty — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) August 12, 2023

Una fonte attendibile come Deadline, ha riportato che il progetto sarà diretto da Emily Yang, co-fondatrice della piattaforma di contenuti Shibuya. Pare che questo adattamento anime sarà una serie action/fantasy incentrata su Bruce Lee. Il suo obiettivo è individuare e riunire i suoi Guerrieri Dragone prima che il mondo precipiti troppo nell’oscurità e nell’ombra. Sarà anche ispirato alla citazione di Lee, ossia: “Coloro che non sanno di camminare nell’oscurità non cercheranno mai la luce”.

Quello che abbiamo riportato, è un breve teaser. Ma il trailer completo uscirà verso la fine dell’anno in concomitanza con il 50° anniversario del film più apprezzato di Lee, “I 3 dell’Operazione Drago“.

Il progetto anime sarà creato da Shannon Lee, figlia di Bruce, diventata una produttrice a pieno titolo. La figlia di Lee ha detto anche che l’anime è un mezzo straordinario per raccontare una storia veramente creativa in cui Bruce Lee può essere Bruce Lee. Ha mostrato un grande entusiasmo per avere la possibilità di mostrare tanta azione, fantasia, storia, cultura e creatività. Shannon Lee collaborerà con lo studio Shibuya per l’anime House of Lee. “Adoro il punto di vista di Emily e Shibuya“, ha spiegato Shannon Lee. “Sono artisti così creativi, laboriosi e qualificati con un marchio straordinario e sapevo che sarebbero stati collaboratori perfetti”

La stessa Yang ha descritto cosa l’ha attratta nel progetto. Pare infatti che abbia avuto subito un certo feeling con la narrazione. Questo perché affronta temi di spiritualità, della battaglia contro i propri demoni e tanti altri aspetti. “Essendo una storia così personale, Shannon voleva mantenere il controllo creativo e la proprietà. A Shibuya, la nostra missione è aiutare i creatori a fare proprio questo e quindi sapevo che era qualcosa di cui dovevamo far parte“.

Il periodo di debutto di House of Lee è previsto per il 2024.