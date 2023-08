Dragon Ball Super: svelate le prime anticipazioni del capitolo 96

Il manga di Dragon Ball Super è pronto a tornare con il prossimo capitolo dell’arco che adatta le vicende dell’ultimo film uscito l’anno scorso, Super Hero. E con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare le prime anticipazioni del capitolo!

Gli ultimi mesi hanno visto il manga di Dragon Ball Super riportare su carta gli eventi visti nel film Dragon Ball Super: Super Hero, dopo un breve arco prequel incentrato su Goten e Trunks. Sebbene il manga abbia presentato del materiale originale non visto sul grande schermo, i fan aspettano di vedere i momenti più importanti del film anche nelle pagine del manga.

I primi combattimenti del film lo abbiamo già visti nei capitoli precedenti del manga. Ora però le cose sono passate al livello successivo dopo il debutto ufficiale nel manga della nuova forma di Piccolo, nota come Orange Piccolo. Ora i fan potranno vedere molto di più il namecciano in azione. Ed è proprio quello che le anticipazioni del capitolo 96 di Dragon Ball Super mostrano. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DbsHype. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dragon Ball Super Chapter 96 Drafts (1/2). pic.twitter.com/AGvjqyH5AW — Hype (@DbsHype) August 14, 2023

Il capitolo 96 di Dragon Ball Super uscirà nella rivista V-Jump di Shueisha lunedì 21 agosto in Giappone. Non abbiamo ancora modo di sapere fino a che punto il manga disegnato da Toyotaro adatterà gli eventi del film. Ma di certo i fan potranno vedere alcune novità sul potere di Piccolo, dopo aver chiesto più forza come desiderio a Drago Shenron nel capitoli precedenti.

Dragon Ball Super: Super Hero ha debuttato l’anno scorso nei cinema di tutto il mondo. Diretto da Tetsuro Kodama per Toei Animation con una storia originale, una sceneggiatura e nuovi design dei personaggi realizzati dal mangaka Akira Toriyama, ora il film è disponibile su Crunchyroll. Il film vede il ritorno dell’armata del fiocco rosso, un tempo distrutta da Son Goku. Magenta e Dr. Hedo, che ne portano avanti gli obiettivi, hanno creato gli Androidi definitivi, Gamma 1 e Gamma 2. Questi due si definiscono ‘Super Eroi’. I riflettori sono puntati esclusivamente su Piccolo e Gohan che avranno il compito di debellare questa nuova minaccia, che vedrà anche il ritorno di un androide molto conosciuto dai fan.

Fonte – Comicbook