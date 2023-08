Tra le uscite manga Star Comics del 16 agosto 2023 si segnalano i volumi conclusivi di Olympia Kyklos. l’opera sulle Olimpiadi di Mari Yamazaki, già autrice di Thermae Romae, che si conclude a tre anni dall’inizio e a quasi un anno dall’uscita del numero precedente, e di MIracle Girls, la nuova edizione dello storico shojo fantasy di Nami Akimoto già nota come È un po’ magia per Terry e Maggie.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 16 agosto 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 16 agosto 2023

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 38

di Gosho Aoyama

€ 6,50

In questo nuovo volume vedremo i Detective Boys alle prese con una storia di furto e romanticismo, per poi seguire le indagini di Kogoro in un caso di omicidio verificatosi nel mondo della lotta libera. E per finire, ci aspetta la vicenda mozzafiato che vede Heiji Hattori prigioniero di un’avvocata perfida e intelligente. L’unico sui cui il ragazzo può contare ormai è il suo amico-rivale Shinichi, alias Conan Edogawa!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 16

di Akira Toriyama

€ 15,00

Trascorso un anno dall’arrivo di Radish, altri due potenti Saiyan sono giunti sulla Terra: Nappa e Vegeta. Il primo, per quanto forte, viene messo rapidamente fuori combattimento da Goku, appena tornato dal suo allenamento presso il Re Kaio. L’esito del combattimento con Vegeta, invece, è tutt’altro che scontato…

MIRACLE GIRLS n. 5

STARLIGHT n.354

di Nami Akimoto

€ 8,00

L’ATTESISSIMA NUOVA EDIZIONE DI UNO SHOJO FANTASY CHE HA FATTO LA STORIA!

Nessuno è in grado di capire e sostenere una coppia di gemelle più di… un’altra coppia di gemelle! Tomomi e Mikage si apprestano a risolvere la situazione una volta per tutte! Preparatevi al commovente finale di un’opera che ha fatto la storia degli shojo manga!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

OLYMPIA KYKLOS n. 7

MUST n.142

di Mari Yamazaki

€ 6,90

UN’ALTRA CORSA ATTRAVERSO IL TEMPO DALL’AUTRICE DI THERMAE ROMAE

Tritonia, il villaggio natale di Demetrio, è caduto in rovina a causa degli sperperi legati ai giochi olimpici. Demetrio, con l’aiuto di canzoni e chitarra, è riuscito a riaccendere un barlume di speranza nei cuori dei suoi abitanti. Ma le difficoltà sono tutt’altro che finite… Riuscirà Demetrio a salvare il proprio villaggio?! Non perdetevi l’ultimo, emozionante volume della serie, che illuminerà la strada verso il futuro impiegando tutte le risorse dell’umana saggezza!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

RECORD OF RAGNAROK n. 16

ACTION n.349

di Azychika , Shinya Umemura , Takumi Fukui

€ 6,50

UOMINI CONTRO DEI: LA SFIDA MORTALE PER LA SALVEZZA DEL MONDO!

Lo scontro mortale tra Qin Shi Huang e Ade è ormai alle battute finali! Ade si affida alla propria filosofia di vita, mentre Qin Shi Huang all’orgoglio del sovrano che ha unificato la Cina, ma in ogni caso… entrambi sono disposti anche a morire, pur di ottenere la vittoria!

TRILLION GAME n. 4

GREATEST n.273

di Riichiro Inagaki , Ryoichi Ikegami

€ 6,90

Per battere la Dragon Bank, leader del settore IT, Haru annuncia la creazione di un impero mediatico! Nel frattempo, lo sviluppo del mobage di Gaku, per cui erano stati raccolti due miliardi di yen, non va proprio come previsto…

VANISHING MY FIRST LOVE n. 6

SHOT n.265

di Aruko , Wataru Hinekure

€ 6,50

Aoki si è trovato un lavoro part-time per comprare il regalo di compleanno di Ida, ma finisce col destare l’interesse di Saionji, la bellissima senpai che lavora con lui. Nel frattempo, anche il rapporto tra Hashimoto e Akkun vede nuovi sviluppi e momenti critici inaspettati…